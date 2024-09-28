Житель Павлодара обратился с жалобой в департамент торговли и защиты прав потребителей. Поводом для обращения стала разница в заявленной и фактической цене на овсяные хлопья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на комитет торговли Министерства торговли и интеграции.

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Мужчина купил овсяные хлопья в одной из крупных торговых сетей города. На полке была указана цена 195 тенге, однако на кассе покупателю выдали чек на 405 тенге. Таким образом, товар был продан на 210 тенге дороже.

На основании обращения гражданина специалисты департамента провели внеплановую проверку. По ее результатам торговую сеть оштрафовали на 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году). Кроме того, департамент выдал предписание об устранении нарушения.

"Учитывая данную ситуацию, разъясняем, что в соответствии со статьей 24 закона "О регулировании торговой деятельности", продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта", - рассказал руководитель департамента торговли по Павлодарской области Даулен Кабдушев.

При этом субъекты внутренней торговли обязаны продавать товар по параметрам, установленным соответственно условиям публичной оферты, договоров или иных сделок. В том числе - согласно выставленному ценнику.