На продолжающемся в Узбекистане десятом чемпионате мира по футзалу стартовала стадия плей-офф.

Автор первого гола Чингиз Есенаманов против португальского нападающего Бруно Коэльо / Фото kff.kz

Национальная сборная Казахстана, в составе которой выступают игроки рудненского «Аята» Абдирасул Абдуманапулы и Азат Валиуллин, вышла в 1/8 финала из группы «D» со второго места, набрав семь очков после сенсационной ничьей с двукратными чемпионами мира испанцами и разгромными победами над командами Ливии (4:1) и Новой Зеландии (10:0).

На этой стадии ее соперником стала сборная Португалии, являющаяся действующим чемпионом мира. Выступавшие в группе «Е» португальцы, набрали максимум очков, одержав победы над сборными Панамы (10:1), Таджикистана (3:2) и Марокко (4:1).

Матч, проходивший в универсальном спортивном комплексе города Андижана, стал третьей очной встречей сборных Казахстана и Португалии на чемпионатах мира. Впервые команды сыграли между собой на чемпионате мира 2000 года. Тогда на групповом этапе казахстанцы разгромно проиграли португальцам со счетом 2:6 и заняли последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Вторая встреча состоялась на предыдущем чемпионата мира, на котором сборная Казахстана добилась лучшего результата в истории, заняв итоговое четвертое место. Казахстанцы и португальцы встретились в полуфинальном матче, основное время которого закончилось вничью - 1:1. В дополнительное время командам также не удалось определить победителя - 2:2, а в серии пенальти победу одержали португальцы - 4:3.

В Андижане сборная Португалии постаралась со стартового свистка завладеть игровым преимуществом. Однако счет в этой встрече все же открыли казахстанцы. На 11-й минуте Дуглас Жуниор, вводивший мяч в игру из-за левой боковой линии на половине площадки португальской сборной, отдал его в центр Чингизу Есенаманову, который с 12-ти метров пробил низом с лету, поразив правый угол ворот. Для проводившего свой 111-й матч в футболке национальной сборной Казахстана Есенаманова, выступающего за клуб «Семей», этот гол стал 32-м за главную команду страны. С этим минимальным преимуществом сборной Казахстана и завершился первый тайм.

В начале второго тайма португальцам удалось сравнять счет. На 21-й минуте они заработали штрафной удар по центру в 14,5 метрах от ворот, а после удара низом нападающего «Бенфики» Бруно Коэльо находившийся в штрафной площади игрок клуба «Спортинг» Зики Те пяткой подправил мяч в сетку ворот.

На 36-й минуте Есенаманов мог оформить дубль и вывести сборную Казахстана вперед, но мяч после его удара попал в левую стойку ворот.

Мяч после удара Чингиза Есенаманова попадает в стойку ворот сборной Португалии / Скриншот трансляции

Ничейный результат продержался до последней минуты встречи, а за 14 секунд до окончания основного времени отбывший двухматчевую дисквалификацию за удаление в первой игре Даурен Турсагулов при розыгрыше углового удара отдал мяч в центр Дугласу, который в касание перевел его на правый край автору пента-трика в ворота сборной Новой Зеландии Арнольду Кнаубу, а тот сделал передачу к воротам. На эту передачу успел Турсагулов и в касание перевел мяч в сетку ворот - 2:1.

Даурен Турсагулов забивает победный гол в ворота сборной Португалии / Скриншот трансляции

Эта сенсационная победа над действующим чемпионом мира вывела команду Казахстана в четвертьфинал чемпионата мира. Соперник нашей сборной определится сегодня в матче между сборными Аргентины и Хорватии. А поединок за выход в полуфинал состоится в понедельник, 30 сентября, в Ташкенте на «Хумо арене».

Приз лучшего игрока матча вручил вратарю сборной Казахстана Игите двукратный чемпион мира испанец Хави Родригес / Фото kff.kz

Также путевки в четвертьфинал уже завоевали сборные Бразилии, разгромившая в 1/8 финала команду Коста-Рики со счетом 4:0, Украины, обыгравшая команду Нидерландов со счетом 3:1, Венесуэлы, выигравшая у победителя группы «D» команды Испании со счетом 2:1, Парагвая, победившая команду Афганистана со счетом 3:1, и Марокко, одержавшая победу над командой Ирана со счетом 4:3.