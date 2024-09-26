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Автомобиль наехал на дорожное ограждение в Костанае. Как он там оказался?

Андрей СКИБА

26 сентября 2024, 20:45 |  Происшествия

О необычном ДТП которое произошло сегодня, 26 сентября,  на пересечении улиц Тәуелсіздік и Алтынсарина сообщили наши читатели.

 
 
Автомобиль каким-то образом оказался на дорожном ограждении.
 
 
Это случилось потому-что у автомобиля марки "Mitsubishi" отказали тормоза сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области.
 


- Чтобы предотвратить столкновение с другими автомобилями, 40-летний водитель совершил наезд на ограждение, - добавили в ведомстве. - Водитель был трезвым. Он не пострадал.
 
Фото очевидцев