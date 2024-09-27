В Астане задержали двух подозреваемых в избиении бывшего военнослужащего Нацгвардии, видео которого разошлось в соцсетях, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Кадры видео - МВД РК

В рамках уголовного дела оперативно-следственными мероприятиями установлено местонахождение всех фигурантов, причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии.

В течение суток в Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывшие сослуживцы потершевшего, непосредственно наносившие телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования все причастные лица допрошены. Их действиям, включая того, кто осуществлял видеосъемку, будет дана правовая оценка. Следственные действия продолжаются, отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором бьют парня, одетого в камуфляжную форму, в тамбуре поезда. В Нацгвардии, которая входит в систему Министерства внутренних дел, подтвердили, что форма, попавшая в объектив камеры, относится именно к этому ведомству.

В МВД проинформировали, что инцидент произошел осенью 2023 года, когда военнослужащие срочной службы, уволенные в запас после завершения срока службы, возвращались домой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.