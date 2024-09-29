Жительница Костаная Дана КАСЕН с раннего детства неравнодушна к животным, особенно к кошкам. Помогать больным питомцам – ее призвание, чем и стала заниматься с 2021 года, когда, проезжая по поселку Амангельды (бывш. Красный Партизан) увидела лежащего на дороге умирающего котенка и спасла его.

- Меня поражает жестокость людей, - поделилась с «НГ» Дана. - Недавно поздним вечером стала свидетелем неприятной картины по ул. Алтынсарина, около ТЦ «Мега». Мальчик лет пяти в присутствии родителей безжалостно пинал бездомную кошку в область живота. До этого инцидента ее никто не обижал, так как она на моем попечении, я регулярно навещала ее, кормила, так же, как и те, кто проживает в этом районе. После моего замечания ни родители, ни мальчик никак не отреагировали. Ребенок преследовал животное и, настигнув, продолжал избиение. Кошке удалось скрыться под заборами. На следующий день нашла ее и доставила в ветеринарную клинику. Сейчас она чувствует себя намного лучше и проходит латентный период. Там же проведут стерилизацию, а далее буду искать для нее новых хозяев. Должна отметить, что иногда на улице кошкам лучше (если место хорошее), чем в плохих руках человека.

И все же у девушки есть мечта: чтобы на улицах не было бездомных животных. О своем приюте Дана не задумывалась, но передает низкий поклон тем, кто решился на этот большой и важный шаг. В гостинице для кошек и собак, услугами которой она пользуется, волонтерам предоставляют скидку. Питание и оплату ветеринарных клиник она взяла на себя. Старается «подчищать» свою территорию, обеспечить кошек всем необходимым: корм, лечение, стерилизация и просто человеческое внимание. Кошки могут плодиться каждый месяц, поэтому Дана советует тем, кто действительно любит своих питомцев, вовремя стерилизовать их. Цена услуги - от 10 000 до 15 000 тенге. Это намного лучше, чем наблюдать, как маленькие котята умирают на улице от мороза и голода.

- Прежде, чем заводить домашнего питомца, необходимо все хорошо обдумать. - считает Дана. - Ведь это решение требует ответственности. В семьях, где есть несовершеннолетние дети, нужно подумать дважды, хотя животное развивает ребенка, наполняет добротой, чувствительностью, восприимчивостью. Но все же порой дети не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Могут неосознанно навредить. Знаю пример, когда дети придавили кота дверью. Он остался жив, но деформирован, при ходьбе постоянно падает. Если брать животное, то нужно подготовить ребенка. Существует категория людей, которые заводят котов в качестве игрушки. Спустя пару недель выкидывают, как ненужную вещь. Поэтому, прежде чем передать животное новым хозяевам, выясняю все условия: профессию, семейное положение, съемное ли жилье и так далее. Порой люди недоумевают от таких вопросов. Все просто: отдаю красивое, стерильное, здоровое животное. В моих же интересах, чтобы оно попало в добрые руки. На первое время дарю еду, наполнитель, лоток. Когда кот попадает в новое место, может опорожниться где попало. Поэтому нужен лоток уже с использованным наполнителем и запахом питомца. После некоторое время я интересуюсь новой жизнью животного. Случается, что люди блокируют мой номер телефона или могут нагрубить, хотя при передаче кажутся любезными. Было несколько случаев, находила своих же кошек вновь на улице ранеными и голодными.

Мишель в клинике

В Тобыле был найден котенок в возрасте около 4 месяцев, облитый кислотой. Отзывчивые граждане опубликовали фото в соцсетях, таким образом он попал к Дане. Выяснилось, что котенку оторвали кончик хвоста. Мишель (так его назвали) идет на поправку.

Мишель идет на поправку

Кот Рыжику лет 5-6. Его нашел во дворе мальчик, опубликовал пост о том, что требуется помощь. Кота изрядно потрепали собаки. Одно ухо деформировано. При осмотре в клинике было понятно, что Рыжика выбросили на улицу недавно.

Рыжик измучен собаками

- Дома у меня живут две кошки, - говорит Дана. - Планирую забрать еще одну. Душа болит за них. Что будет дальше, покажет время. Но в одном я точно уверена: «Около меня на асфальте не будет лежать ни одна умирающая кошка, потому что это неправильно».

У Рыжика все плохое позади

Фото из личного архива