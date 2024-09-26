В Верховном суде прокомментировали информацию о якобы отмене запрета на ношение платков в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Верховный суд признал ношение платков в школах законным. В пресс-службе суда заявили, что информация недостоверная.

"В рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении. Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.

"Также отмечаем, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме. При этом неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях", - добавили в Верховном суде.