В связи с производством врезки к сетям водопровода на перекрестке улиц Гоголя и Каирбекова 32 жилых дома и несколько социальных объектов 27 сентября отключат от холодного водоснабжения. Об этом сообщает ситуационный центр IKomek со ссылкой на пресс-службу ГКП "Костанай-Су".

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Подача питьевой воды будет прекращена c 9:00 до 22:00 по следующим адресам:



Жилые дома:

Ул. Каирбекова 53.

Ул. Гоголя 60, 61, 62, 44, 42 А.

Пр. Абая 162, 164.

Ул. Толстого 40, 49, 42 А.

Ул. 5 Апреля 30, 34 А, 67.

Пр. Аль-Фараби 43, 43 А, 45.

Частный жилой сектор:

Ул. Гоголя 21, 23, 24, 25, 26, 26 А, 31, 35, 38, 39, 43.

Ул. Каирбекова 41, 43, 45, 47.

Соц.объекты: