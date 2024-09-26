Холодную воду отключат на один день в центре Костаная
Ксения РЕБИК
26 сентября 2024, 11:12 | ЖКХ
В связи с производством врезки к сетям водопровода на перекрестке улиц Гоголя и Каирбекова 32 жилых дома и несколько социальных объектов 27 сентября отключат от холодного водоснабжения. Об этом сообщает ситуационный центр IKomek со ссылкой на пресс-службу ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото freepik.com
Подача питьевой воды будет прекращена c 9:00 до 22:00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- Ул. Каирбекова 53.
- Ул. Гоголя 60, 61, 62, 44, 42 А.
- Пр. Абая 162, 164.
- Ул. Толстого 40, 49, 42 А.
- Ул. 5 Апреля 30, 34 А, 67.
- Пр. Аль-Фараби 43, 43 А, 45.
Частный жилой сектор:
- Ул. Гоголя 21, 23, 24, 25, 26, 26 А, 31, 35, 38, 39, 43.
- Ул. Каирбекова 41, 43, 45, 47.
Соц.объекты:
- Обл. реабилитационный центр для лиц с инвалидностью ул. Гоголя, 11.
- Ясли сад №3 ул. Толстого, 33.
- Супермаркет «RAUZET» ул. Гоголя, 62.
- Супермаркет «Апельсин» ул. Гоголя, 61.
- Кафе «Эдем» Толстого, 42.
Последние новости
26.09.24 10:38 «Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» - господдержку переработчиков вторсырья критиковали в Костанае
26.09.24 09:44 Две аварии с мотоциклистами произошли вчера в Костанае
26.09.24 09:13 "Когда на кону жизни детей, компромиссы недопустимы". В Казахстане вновь заговорили о блокировке соцсетей
25.09.24 20:01 Конфликт вокруг строительства "Комфортных школ" в Рудном и Кушмуруне прокомментировал застройщик
25.09.24 15:17 Министр экологии встретится с населением в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.