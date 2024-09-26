Одно из ДТП обошлось без пострадавших. Во втором травмы получил водитель мотоцикла.

Столкновение, где пострадал мотоциклист, произошло вчера, 25 сентября, утром на ул. Мауленова. В легкомоторный транспорт въехал легковой автомобиль Laga Granta.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП водитель легкомоторного транспорта получил телесные повреждения. По факту дорожно-транспортного происшествия собран первоначальный материал для принятия процессуального решения.

Вторая авария произошла уже вечером, около 19.30, на перекрестке пр. Абая и ул. Гоголя.

- По факту ДТП с участием автомобиля Kia Sportage и мотоцикла собран первоначальный материал для принятия процессуального решения, - коротко сообщили в ведомстве. - Пострадавших нет.

Фото очевидцев