Об убийствах в Аркалыке "НГ" сообщили читатели, прислав фото с места преступления. Они рассказали, что в городе за два дня убили мужчину и несовершеннолетнюю девочку. Полиция подтверждает одно убийство и опровергает второе.

Фото очевидцев

"23 сентября убили мужчину, а 24-го убили девочку,- говорится в сообщении, которое гуляет по мессенджерам аркалыкчан. - Много психически нездоровых людей, нужно усиление. В том районе, где произошли убийства, живут приезжие студенты. Родители беспопоятся, полиция почему то не может найти преступника".

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области, по факту насильственной смерти 39-летнего мужчины в Аркалыке возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК «Убийство».

- Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, - сообщили в полиции. - Между погибшим и подозреваемым произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес осколком стеклянной бутылки удар в шею. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Иная информация разглашению не подлежит.

В вдомстве также сообщили, что информация об убийстве девочки не соответствует действительности.