Это признают депутаты областного маслихата, которые обсудили ситуацию с возведением МТФ 25 сентября на заседании комиссии по вопросам бюджета и развития экономики. В области сейчас по особой программе строят 6 ферм.

- Финансирование 6 проектов со стороны государства составляет 15 млрд тенге, общая сумма инвестиций - 23 млрд тенге, - доложил депутатам заместитель правления АО «СПК «Тобол» Мейрамхан ЕРЖАНОВ, - производственная мощность МТФ - 38,3 тыс. т молока в год, рассчитаны на содержание 4 300 голов скота. Должно быть создано более 200 рабочих мест.

СПК, представители управления сельского хозяйства, а также депутаты входят в рабочую группу, которая ведет мониторинг строительства. Составлен график посещения объектов. Группа побывала на трех строительных площадках в Карабалыкском и Мендыкаринском районам. До конца года объедет еще три.

По словам депутата Кайрата ОСПАНОВА, цель поездок - не только инспекция, но и практическая помощь. Например, предприниматель в Карабалыкском районе при наличии недалеко от объекта линии электропередачи, не имел возможности к ней подключиться.

- У КХ Тапаев с залоговым имуществом была проблема, поэтому 3 млрд тенге мы им выгнали буквально сегодня, раньше права не имели, - сообщил Ержанов. - конечно, они свои деньги использовало на начало работ. Но средства нужны немалые...

- Люди-то стараются, но из-за разных проблем, в том числе погодных условий, когда дожди мешали, риски есть не ввести МТФ в декабре. Думаю, надо это заранее предусмотреть, взять, например, справки в «Казгидромете», - предложил Оспанов, - вовремя не введутся - это штрафами грозит, и область, и управление сельского хозяйства будут попадать под нарекания.

Депутат Кырмызы ЖАНБЫРШИНА высказала мнение, что лучше «не гнаться за сроками, а сделать качественно».

Как сказал председатель комиссии Серик МАНАСБАЕВ, график поездок рабочей группы до декабря включительно есть. Желающие депутаты могут присоединяться. (Жанбыршина сразу сказала, что есть желание). По итогам реализации программы строительства МТФ за этот год депутаты обещают разработать рекомендации. Ферм-то в области должно появиться много.

Фото из архива "НГ"