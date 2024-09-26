Кроме того, оказалось, что решение вопроса о цене на пустую пластиковую бутылку требует внесения изменений в Налоговый кодекс РК. К такому выводу пришли участники заседания отраслевого совета по вопросам промышленности региональной палаты предпринимателей.

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Заместитель директора ТОО «Фабрика нетканых материалов «S.M.R.- Sistem» Жандос ЖАКСЫБАЕВ заявил, что закуп вторичного сырья по существующим правилам снижает конкурентоспособность предприятия.

Оно выпускает геотекстиль, который широко используется при дорожно-строительных работах. Для производства предприятие закупает вторичное сырье у индивидуальных предпринимателей, которые в свою очередь принимают б/у тару, упаковку, тару из пластика у населения. Большинство этих ИП не являются плательщиками НДС.

Фото пресс-службы палаты предпринимателей Костанайской области

- Для нас же при реализации товара, то есть переработанных вторичных ресурсов, дополнительная сумма налога на добавленную стоимость в зачет не относится, - сказал Жаксыбаев, - поэтому мы не можем поставщикам сырья хорошую цену за него предложить. Им выгоднее вывозить его в РФ по нулевой ставке НДС, что они и делают... Мы считаем, что в отношении нас, вообще таких, как мы переработчиков, имеет место в части НДС двойное налогообложение.

По мнению предпринимателя, если этот вопрос будет разрешен, то тех, кто перерабатывает пластиковые отходы, станет в разы больше. Что для экономики хорошо, а для экологии — подавно.

Отнесение дополнительных сумм НДС в зачет регулируется статьей 411 Налогового кодекса РК. Норма предусмотрена для сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозсырья. На сферу переработки отходов она не распространяется.

В заседании участвовали представители налоговых органов, которые предложили костанайскому предприятию объединиться с коллегами из других регионов, написать совместно обоснование для внесения изменения в НК РК, тем более, что сейчас продолжается работа над новым кодексом.

Жандос Жаксыбаев / Фото пресс-службы палаты предпринимателей Костанайской области

- Если такая мера будет принята, то позволит прекратить переток сырья за пределы Казахстана, даст толчок росту числа предприятий в сфере переработки вторичных ресурсов, - сказал Жандос Жаксыбаев. - Государство потерь не понесет, ведь НДС уже был оплачен при первичном вводе этих ресурсов на рынок. Мы со своей стороны готовы взять на себя обязательства высвободившиеся средства направлять на повышение заработной платы, открытие новых рабочих мест.

Заместитель директора фабрики затронул также вопрос финансовой поддержки со стороны государства, которая остается для ТОО фактически недоступной.

Основным институтом развития, который должен поддерживать переработчиков, является Банк развития Казахстана и его дочерняя организация - АО «Фонд развития промышленности». С 2019 по 2023 годы они профинансировали бизнес на 24 трлн тенге, однако деньги направляли преимущественно на поддержку состоявшихся крупных компаний, так называемой особой группы контрагентов.

- Как говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты, половина кредитного, лизингового, инвестиционного портфеля БРК за последние пять лет приходится на эту привилегированную группу, что делает его личным банком для избранного круга. Это я цитирую премьер-министра, - сказал Жаксыбаев, - недавно он этот вопрос поднимал. Такой подход подрывает принципы равного доступа к льготным средствам и их справедливому распределению. Наше ТОО обращалось в Фонд развития промышленности, у нас был проект по производству геомембраны. Рассчитывали на кредит по сниженной ставке, она была заявлена 3 или 3,5%. Пока проходили все процедуры, ставка подросла до 8%. И мы от проекта отказались.

На заседании попытались получить комментарий у представителя фонда Нурбека АШИРОВА. Выяснилось, что он работает недавно, деталей проблемной ситуации не знает. Попросил предпринимателей обратиться непосредственно к нему, чтобы он мог разобраться.