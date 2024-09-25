По прогнозам синоптиков, в четверг-субботу, 26-28 сентября, на территории области осадков не ожидается, в четверг ночью и утром на севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью в четверг по области будет 1-3 градуса ниже нуля, на западе 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет 10-15°С, на востоке области 18°С. В пятницу ночью термометры вновь покажут -1...-3°С, на западе +3°С. Днём воздух прогреется до 15-20, на западе до 23°С. В ночь на субботу будет 0...+5°С, на востоке -3°С, день ожидается тёплый - 17-22, на западе 25 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -1...-3°С, днём 13-15°С. В пятницу: ночью -1...-3°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью +1...+3°С, днём 18-20°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге области. В пятницу и субботу ветер будет восточным скоростью 9-14 м/с.