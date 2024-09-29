Семья Шефер из Камысты предложила в нашу рубрику свои рецепты. Они известные, но в каждом есть интересное добавление. Попробуйте. Вдруг и вам понравится. А мне, кроме рецептов, понравилось то, что готовят в семье мама и трое детей вместе. И быстрее, и вкуснее, и навыки ребятам запомнятся.

Такие фаршированные перчики лучше подавать на стол горячими

Итак, фаршированный перец. Нужны фарш, рис, лук, морковь, томаты, зелень. Ну и перец болгарский, конечно. Все овощи у Шеферов - со своего огорода, используется их в этом рецепте много.

- Первым делом моем овощи, очищаем, из перца вырезаем сердцевины. Фарш можно брать любой - свиной, говяжий, смешанный, у нас - куриный, - рассказывает Светлана. - Промытый рис отвариваем 10 мин на небольшом огне. Добавляем соль и даем постоять еще мин 10 под крышкой. Мелко нарезаем лук, трем на крупной терке морковь и обжариваем овощи до мягкости на растительном масле. В глубокой миске добавляем к фаршу рис, перемешиваем. Добавляем обжаренные овощи, соль, черный перец, снова перемешиваем. Измельчаем свежие помидоры и тоже добавляем к фаршу.

То есть по семейному рецепту Шеферов в фарш идут именно обжаренные овощи, а также свежие помидоры.

- На дно большой кастрюли кладем крупно нарезанные кольца лука, морковь соломкой, - продолжает Светлана, - начиняем сладкий перец: кладем немного петрушки в каждую перчину и фарш, ставим перчики в кастрюлю. Заливаем соусом, который готовим из томатной пасты, разведенной водой, с добавлением соли и черного перца. На среднем огне доводим до закипания. Тушим на небольшом огне 1,5 часа.

Приготовлением этого блюда занималась вся семья: Тимофей работал на мясорубке, Маргарита помогала все мыть, Захар чистил овощи и помогал начинять перчики. По словам мамы, ребятам очень нравится процесс готовки. И видео снимать на кухне - тоже. Фаршированные перцы в семье принято еще и замораживать впрок. Приехали старшие дети на побывку - быстренько заготовку на плиту. Обычно готовят 8-12 штук.

В следующий раз расскажу, как Шеферы готовят кетчуп.

Ингредиенты

Мясной фарш - 0,5 кг, томаты - 2 шт. (среднего размера), лук - 150 г и морковь 100 г обжаренные, лук 150 г и морковь 100 г сырые, рис - 100 г, петрушка 20 г.

Для соуса: вода - 0,8 л, томатная паста - 100 г, соль и перец черный молотый по вкусу.

Фото Светланы ШЕФЕР