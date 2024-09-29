Вот уже почти месяц с момента открытия наши охотники имеют возможность заниматься любимым хобби. Но это хобби с каждым годом становится все более проблемным.

Что нового?

Любопытный документ предложило обсудить охотникам Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК - проект поправок в правила охоты, согласно которым будет запрещена охота «в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с включенным двигателем, приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные прицелы и насадки), лазерных целеуказателей, осветительных и звуковых приборов.

Утка-самоубийца

В обосновании к проекту сказано, что в нашей стране возросли импорт и продажа тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок для оптических прицелов, которые являются одним из типов оптических систем ночного видения. Подобная продукция массово завозится из Китая и становится доступной по цене для потребителя. Ранее такие приборы могли применять только спецслужбы.

Как считают в министерстве, тепловизионные прицелы и насадки представляют серьезную угрозу для животного мира, так как работают в полной темноте, и если ночной прицел дает небольшой отблеск излучения, который зверь может заметить, то тепловизионное оборудование обнаружить невозможно.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года. Судя по откликам, большинство такую инициативу не одобрило, считая, что тепловизоры - очень полезная штука на охоте, при этом от них даже зависит безопасность жизни охотника. Некоторые негодовали: «Весь мир успешно использует их, почему мы должны отказываться от новейших технологий?»

А как думаете вы?

Хочу поделиться

Пока чиновники пребывают в раздумьях по поводу того, что происходит в охотугодьях, в самих угодьях кипит охотничья жизнь. Как обычно, с начала открытия охотничьего сезона в нашей области созданы мобильные группы из числа сотрудников полиции и представителей всех заинтересованных природоохранных органов. Так что для охотников уже стали привычными случаи, когда на любой дороге, в любой глуши люди в форме могут остановить личное авто для осмотра.

Интересно, чем бы закончился такой осмотр машины давнего знакомого «НГ» Николая, в которой была почившая утка при отсутствии оружия и разрешения на ее отстрел. Как так?

- В моей жизни такой случай произошел впервые, - признался Николай, для которого охота - довольно значимая часть жизни. - Несколько дней по делам был в Сарыкольском районе. Так был занят, что даже на открытие охоты не удалось выбраться. Не удавалось и в последующие дни. А тут недавно еду в сторону Сарыколя - и вдруг, откуда ни возьмись, вылетает утка и Анной Карениной прямо в лоб с моим бампером. Резко торможу. Машине хоть бы что, а «самоубийце» каюк. Поднял, посочувствовал и презентовал на ближайшем стане рыбакам на шулюм. Вот теперь не знаю - то ли это мне была награда за то, что весь сентябрь не охотился, то ли укор за то же самое.

В отличие от Николая, Владимир КОНЮХОВ в сентябре был на охоте уже 4 раза. Ему за 75, но не стареют ни душой, ни телом наши ветераны. Охота для Конюхова - образ жизни. К дичи он всегда с уважением и почтением, а в охоте - рьяно этичен, честен, старомодно благороден и категорически нетерпим к некоторым ее организаторам и браконьерам. Недоумевает и негодует по поводу того, что ныне не только стало мало дичи в наших угодьях, но мало стало и порядка.

- Едешь за тридевять земель от дома с путевкой областного общества охотников и рыболовов, а утка на землях соседнего охотобщества. Приходится на месте покупать еще одну путевку. А то бывает и хуже: выследишь стаю, а ее специально распугают конкуренты, сгоняя в границы своего общества, - поделился с «НГ» охотник.

Праздник открытия охоты в этом сезоне мэтр отметил на озерах неподалеку от поселка Крыловка. Были и традиционный шулюм, и радость общения с единомышленниками, и фантастика утренней зорьки, и конечно же добыча - три упитанных утки. Из недавних поездок - охота на озерах Васильевского накопителя. Негодует:

- Раньше в радиусе 20 км от Костаная было столько утки, гуся, что стрелять можно было, почти не целясь. А теперь больше приходится ездить, искать, чтобы сделать пару выстрелов. Гуся в этом сезоне я вообще за 4 поездки ни разу не видел. Утки на озерах совсем небольшие стайки, да и ученая она стала, чуткая: сегодня можно стайку найти на одном озере, но завтра ее в этом месте уже как никогда не было. Но пока, правда, без дичи я домой не возвращаюсь. Может, потому что опыта через край, упорства, а может, это просто везение, без него ведь тоже охоты не бывает.

Охота - это наука. И это праздник

«Охотниками становятся щедрые и позитивные люди», - в этом абсолютно уверен Тулеген Кобжасаров, молодой энергичный успешный доктор РhD из преподавателей костанайского регионального университета. Далее - его рассказ:

Тулеген Кобжасаров на охоте

«Охота меня стала интересовать с раннего детства, когда отец брал меня на открытие еще 10-12-летним пацаном. У меня и прадед был охотник, и дядя охотник. Так что оружие, дичь, сам процесс охоты меня интересовали совсем не случайно. Мой прадед еще до войны был охотником и рыбаком, во времена голода он кормил целое село.

Свое ружье у меня появилось только 6 лет назад. Ранее не мог его приобрести, так как был студентом, магистрантом, докторантом, потом на три года нужно было уехать в другой город для отработки гранта. Но все это время я охотился с отцом, да и на пути всегда встречались друзья-охотники, у которых было по 2-3 гладкоствольных зарегистрированных охотничьих ружей. Они брали меня с собой, и я стрелял из их оружия. Зато сейчас у меня уже свой полный арсенал - два легендарных бренда: ATA arms neo12 (Турция) и ИЖ-27Е 1979 года выпуска.

Уже в детстве я понял, что охота - это целая наука, что там не так-то все и просто... Что прежде чем куда-то выезжать охотиться, нужно загодя выследить дичь, посмотреть, есть ли подходы к воде, есть ли дорога… Весеннее и осеннее открытие - для меня это большой праздник, больше, чем Новый год или свой день рождения. Выезд на утрянку или вечерку - это мой перезагруз: только в лодке ранним утром или в камышах, стоя в болотных сапогах, я реально отдыхаю, дышу свежим и чистым воздухом, пью горячий чай и собираюсь с мыслями.

«Азарт сильней усталости... / Охотился бы до старости… / И умер бы на поле от хрипоты в манок. / И нет сильнее радости / До самой глубокой старости / Охотиться с друзьями, / Гоняясь за гусями», - это про таких, как я, написал мой друг, тоже заядлый охотник.

Да, в последние 2-3 года дичи становится меньше. Думаю, это связано с изменением климата, что подтверждают мои знакомые ученые-орнитологи. Но охота была, есть и будет. В этом сезоне выезжал в пригородное охотхозяйство, стрелял в Аулиекольском районе. Утки мало, но она есть. По 2-3 уточки в каждый выезд. Но пока еще не долетели до нас северная утка, гусь. Жду. Так что надежда на больший успех есть».

Фото предоставлены героями статьи

Охот-инфо