В «Школе бокса» (ул. Гашека, 1/4) состоялось открытие традиционного международного турнира по боксу среди мужчин (элита) 2005 г.р. и старше, посвященного памяти заслуженных тренеров СССР и Каз. ССР.

Победители турнира определятся 28 сентября

Соревнования проходят под эгидой Казахстанской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» и посвящены памяти тренеров Костанайской области Валерия Никулина, Вадима Гравицкого, Мурсала Тажмакина, Виталия Левшина, Антона Кима, Асылхана Бусурманова и Сергея Скрипника.

Представители команд на открытии турнира

В турнире принимают участие боксеры из Германии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Казахстан в этих соревнованиях представлен сборными Астаны, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей.

К участникам обращается заместитель руководителя управления облспорта Елена Киреева

На уцеремонии открытия выступили заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена Киреева, заместитель директора ТОО «Азат и Д», депутат областного маслихата от партии «Ауыл» Динара Ахметова, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Бизнес и управление» КСТУ Ибраш Естаев, являющийся воспитанником Вадима Гравицкого. Все они пожелали участникам честных и красивых побед, а зрителям - насладиться красивыми боями и бескомпромиссной борьбой за награды турнира.

Судейский корпус

Судейская бригада турнира, которую возглавляют судьи международной категории IBA «3 звезды» Ерлан Газизов из Кокшетау (главный судья) и Узбек Казин из Костаная (заместитель главного судьи), будет определять победителей и призеров соревнований в 13-ти весовых категориях.

Старший тренер Костанайской области по боксу заслуженный тренер РК Марат ТАПЕНОВ отметил, что турнир станет еще и проверкой сил обновленной сборной области, и добавил:

- Будем надеяться, что призеры турнира из числа боксеров нашего региона продолжат победные традиции костанайского бокса, родоначальником которого в нашей области является Вадим Павлович Гравицкий, работавший в Костанае с 1954 по 1969 годы и ставший первым заслуженным тренером Казахской ССР по боксу.

Вчера прошли бои предварительного раунда мемориального турнира, которые продолжатся сегодня. Участники полуфиналов соревнований будут определяться в четверг, 26 сентября, а сами полуфиналы состоятся в пятницу, 27 февраля. Начало боев в 14:00.

Финальные бои, а также награждение призеров пройдут в воскресенье, 28 февраля и начнутся в 12:00.

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»