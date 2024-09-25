Девочке, застрявшей ногой в решетке, помогли костанайские спасатели
Ксения РЕБИК
25 сентября 2024, 11:18 | Происшествия
Инцидент произошел вчера вечером, 24 сентября, в районе КСК. 11-летняя девочка по неосторожности застряла ногой между прутьями металлической решетки, установленной на подвальном помещении.
- Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели, используя специальный инструмент, аккуратно освободили ногу ребенка и передали девочку родителям, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В медицинской помощи подросток не нуждался.
Мать девочки выразила благодарность спасателям за своевременную помощь.
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