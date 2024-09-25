Аким Костанайской области во время визита в Федоровский район разъяснил новый формат социальной ответственности бизнеса: нужно благоустраивать села и создавать условия для удержания в них молодежи. Правильно ли это? Да. Предприниматель должен быть «хозяином на земле». А это ко многому обязывает.

Да. Школам и детсадам предприниматели уже помогли. Пора решать новые задачи.

Да. Без решения этих задач невозможно будет развивать сельский бизнес.

Нет. Задача предпринимателя - платить налоги, чтобы государство решало эти задачи.

