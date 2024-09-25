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Девочке, застрявшей ногой в решетке, помогли костанайские спасатели

Ксения РЕБИК

25 сентября 2024, 11:18 |  Происшествия

Инцидент произошел вчера вечером, 24 сентября, в районе КСК. 11-летняя девочка по неосторожности застряла ногой между прутьями металлической решетки, установленной на подвальном помещении.

- Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели, используя специальный инструмент, аккуратно освободили ногу ребенка и передали девочку родителям, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В медицинской помощи подросток не нуждался.

Мать девочки выразила благодарность спасателям за своевременную помощь.