План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях на этой неделе запланированы в пяти районах областного центра.

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В связи с работами электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

26 сентября с 10:00 до 19:00

магазин «Алтын»,

«Продукты»,

ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

ул. Дулатова 166-261, 241/1-241/25, 243/23, 186/1-186/16,

ул. Валиханова 1-59, 21/1-21/6,

ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20, 245/4-245/22, 290/4-290/14,292/1-292/5,

ул. Баймагамбетова 242-320,

ул. Шипина 58-100,

ул. Алтынсарина 193-227.

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 25 по 28 сентября с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

ул.Дулатова 206-261, 241/-241/25,

ул. Валиханова 1-59,

ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20,

ул. Баймагамбетова 260-284,

ул. Шипина 88-100.

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 25 по 28 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 140-162,

ул. Дулатова 127-181,

пр. Назарбаева 74-95,

ул. Пролетарская 75-108,

ул. Алтынсарина 137-149.

КТП-85 (работы на ВЛ)

27 сентября с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

ул. Тобольская 107/1-107/331, 65-206,

ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,

ул. Краснопартизанская 54-71,71а,

ул. Наримановская 1-27,27а,21/11-21/12, 23/1-23/10,

ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7,

ул. Дачная 1-38.

КТП-21 (работы на ВЛ)

27 сентября с 10:00 до 18:00

детский сад «Саби»,

магазин «Айым»,

«Фрукты»,

«Алина».

Спальный сектор:

ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2,

ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13,

ул. Козыбаева 172-208,

пр. Назарбаева 98-130.

Светофор: пр. Н.Назарбаева – ул. Баймагамбетова