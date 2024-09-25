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В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели

Ксения РЕБИК

25 сентября 2024, 09:58 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях на этой неделе запланированы в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

26 сентября с 10:00 до 19:00

  • магазин «Алтын», 
  • «Продукты», 
  • ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 166-261, 241/1-241/25, 243/23, 186/1-186/16, 
  • ул. Валиханова 1-59, 21/1-21/6, 
  • ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20, 245/4-245/22, 290/4-290/14,292/1-292/5,
  • ул. Баймагамбетова 242-320, 
  • ул. Шипина 58-100, 
  • ул. Алтынсарина 193-227.

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 25 по 28 сентября с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул.Дулатова 206-261, 241/-241/25,
  • ул. Валиханова 1-59, 
  • ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20, 
  • ул. Баймагамбетова 260-284, 
  • ул. Шипина 88-100.

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 25 по 28 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Дулатова 127-181, 
  • пр. Назарбаева 74-95, 
  • ул. Пролетарская 75-108, 
  • ул. Алтынсарина 137-149.

КТП-85 (работы на ВЛ)

27 сентября с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. Тобольская 107/1-107/331, 65-206, 
  • ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,
  • ул. Краснопартизанская 54-71,71а, 
  • ул. Наримановская 1-27,27а,21/11-21/12, 23/1-23/10, 
  • ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7, 
  • ул. Дачная 1-38.

КТП-21 (работы на ВЛ)

27 сентября с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Саби», 
  • магазин «Айым», 
  • «Фрукты», 
  • «Алина».

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2, 
  • ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13, 
  • ул. Козыбаева 172-208, 
  • пр. Назарбаева 98-130.

Светофор: пр. Н.Назарбаева – ул. Баймагамбетова