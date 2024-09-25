В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
Ксения РЕБИК
План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях на этой неделе запланированы в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-347 (работы на ВЛ)
26 сентября с 10:00 до 19:00
- магазин «Алтын»,
- «Продукты»,
- ТОО «Медтехника».
Частный сектор:
- ул. Дулатова 166-261, 241/1-241/25, 243/23, 186/1-186/16,
- ул. Валиханова 1-59, 21/1-21/6,
- ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20, 245/4-245/22, 290/4-290/14,292/1-292/5,
- ул. Баймагамбетова 242-320,
- ул. Шипина 58-100,
- ул. Алтынсарина 193-227.
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 25 по 28 сентября с 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул.Дулатова 206-261, 241/-241/25,
- ул. Валиханова 1-59,
- ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20,
- ул. Баймагамбетова 260-284,
- ул. Шипина 88-100.
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 25 по 28 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Дулатова 127-181,
- пр. Назарбаева 74-95,
- ул. Пролетарская 75-108,
- ул. Алтынсарина 137-149.
КТП-85 (работы на ВЛ)
27 сентября с 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул. Тобольская 107/1-107/331, 65-206,
- ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,
- ул. Краснопартизанская 54-71,71а,
- ул. Наримановская 1-27,27а,21/11-21/12, 23/1-23/10,
- ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7,
- ул. Дачная 1-38.
КТП-21 (работы на ВЛ)
27 сентября с 10:00 до 18:00
- детский сад «Саби»,
- магазин «Айым»,
- «Фрукты»,
- «Алина».
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 47.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2,
- ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13,
- ул. Козыбаева 172-208,
- пр. Назарбаева 98-130.
Светофор: пр. Н.Назарбаева – ул. Баймагамбетова
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.