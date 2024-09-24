24 сентября т.г. около 04:20 часов на против бетонной плиты основного ограждения внутренней запретной зоне гражданином Н и М был произведен переброс на территорию Учреждения №38 свёртка белого цвета, обмотанного скотчем.

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Силами дежурного наряда учреждения совместно с караулом ВЧ-6697 незамедлительно выдвинулись к месту указанного переброса и был предотвращён факт переброса запрещённых предметов.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Северного отдела полиции УП г. Костанай. По приезду СОГ при проведении осмотра сотрудниками СОГ обнаруженный предмет был изъят и распакован, в ходе чего в нем обнаружено 6 сотовых телефонов, 6 сим карт.

В настоящее время, в ходе комплекса оперативных мероприятий, установлен и задержан лица причастные к перебросу. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и установления личностей. Напоминаем, что переброс запрещённых предметов преследуется административным наказанием. Со стороны правоохранительных органов, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка в учреждениях области.

Фото предоставлены пресс-службой ДУИС по Костанайской области