Сегодня, 24 сентября, на брифинге в правительстве министры по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответили на вопросы журналистов касательно планов по введению обязательного страхования жилья в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Аринова, на данном этапе пока никакой конкретики нет.

"Пока идет выработка решений. Есть масса сложностей, потому что ранее в нашей стране такое не практиковалось. Сложности с тем, что мировой опыт очень разный – в разных странах это делается по-разному. В целом ситуация связана именно со страховыми компаниями и с теми рисками, которые они на себя будут брать с учетом того, что большая часть жилых и иных площадей находится в опасных зонах. Мы понимаем, что они не с большой радостью пойдут туда и начнут все это страховать. Поэтому есть сложности с этим, с наступлением страхового случая и выплат", - сказал министр по ЧС.

Аринов добавил, что каждый раз надеяться на государство и помощь бизнеса (если речь идет о страховом случае - прим.) неправильно.

В свою очередь министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев привел в качестве примера ипотеку - отвечая на вопрос о том, что в случае внедрения обязательного страхования жилья у казахстанцев появится дополнительная статья расходов.

"У многих из нас есть ипотеки. Вы когда берете жилье в ипотеку, вы же страхуете его? У 90 процентов людей, у которых дом в ипотеке, он застрахован, чтобы в случае чего банк избежал потери залога. Во время паводков в зонах подтопления оказались не только люди со сложной жизненной ситуацией. Там были и полноценные двухэтажные особняки, и эти люди тоже не страховались, хотя прекрасно понимали, где находятся. Поэтому, когда вы говорите, что это дополнительная статья расходов, мы понимаем. Но когда нам нужно купить квартиру в ипотеку – мы идем, чтобы уплачивать страховые взносы. А чтобы защитить собственное имущество, вы считаете, что мы этого делать не должны", - возразил министр.

Канат Шарлапаев назвал введение страховки на жилье предупреждением потенциальной следующей катастрофы.

"Мы говорим, что если дом находится в зоне возможного подтопления, то ему нужна страховка, мы не говорим про каждый дом. Я видел трех-, четырехэтажные особняки в зонах подтопления, и эти люди тоже получали помощь от государства", - добавил чиновник.