С помощью неё на карте можно будет визуализировать зоны риска, передает Informburo.kz. Информационную систему для прогнозирования и моделирования наводнений запустят в Казахстане до конца 2024 года, сообщил министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов.

Фото из архива "НГ"

На заседании правительства он уточнил, что систему Flood.garysh создают совместно с Минцифры страны. Запустить её планируют в четвёртом квартале этого года.

Как отметил Нуржигитов, информационная система позволит моделировать соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений. Так, будет доступна возможность визуализировать на карте зоны риска потенциальных затоплений, соответствующих прогнозам компетентных органов.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков. Основную часть финансирования направят на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований.

По данным министра транспорта Марата Карабаева, масштабные паводки этой весной размыли дороги республиканского значения на 8,5 миллиарда тенге.

Для ликвидации последствий паводков, по словам министра, продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков дорог и сооружений.

"По республиканским дорогам были размыты обочины и дорожное полотно на 122 участках. Сумма ущерба составила 8,5 миллиарда тенге. Финансирование восстановительных работ предусмотрено в полном объеме", - сообщил Марат Карабаев.

В настоящее время за счет республиканского бюджета полностью завершены работы на 102 участках. Работы на оставшихся 20 участках ведутся за счет средств Банка развития Казахстана. Министр пообещал, что ремонт завершат до конца строительного сезона.