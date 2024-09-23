Инцидент произошел сегодня, 23 сентября, днем. 40-летний водитель КамАЗа с прицепами, груженными зерном, поворачивал с ул. Гашека на ул. Базовую и рассыпал груз на проезжую часть. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления.

- Кадры инцидента показывают, как при повороте на улицу Базовая грузовик потерял устойчивость и зерно разлетелось по проезжей части, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате чего произошло столкновение двух автомобилей - "Ауди" и Volkswagen - ехавших навстречу КамАзу. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Водителю, создавшему аварийную ситуацию и загрязнившему дорогу, назначен штраф в размере около 45 тыс. тенге.

Водители "Ауди" и Volkswagen урегулировали ситуацию без привлечения сотрудников полиции.