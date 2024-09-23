Два автомобиля столкнулись из-за рассыпавшегося на дороге зерна в Костанае
Ксения РЕБИК
Инцидент произошел сегодня, 23 сентября, днем. 40-летний водитель КамАЗа с прицепами, груженными зерном, поворачивал с ул. Гашека на ул. Базовую и рассыпал груз на проезжую часть. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления.
- Кадры инцидента показывают, как при повороте на улицу Базовая грузовик потерял устойчивость и зерно разлетелось по проезжей части, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате чего произошло столкновение двух автомобилей - "Ауди" и Volkswagen - ехавших навстречу КамАзу. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Водителю, создавшему аварийную ситуацию и загрязнившему дорогу, назначен штраф в размере около 45 тыс. тенге.
Водители "Ауди" и Volkswagen урегулировали ситуацию без привлечения сотрудников полиции.
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