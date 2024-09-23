По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 23-24 сентября, на территории области осадки не ожидаются. В ночные и утренние часы на севере и западе по прогнозу – туман.

- Во вторник ночью по области ожидаем от 0 до 5 градусов тепла, на юго-западе 3 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – Днём будет 10-15°С, на юге 18°С. В среду ночью столбики термометров опустятся до -2…-7°С, на юге температура +3°С. Днём термометры покажут 10-15°С, на севере 7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +2…+4°С, днём 12-14°С. В среду: ночью -2…-4°С, днём 12-14°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается северо-западный. Скорость ветра во вторник будет 7-12 м/с, с усилениями днём 15-20 м/с на севере и западе. В среду скорость ветра составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ