Согласно материалам дела, 24 апреля 2024 года Сагындык Каймусин совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата ИСМАИЛОВА и Диаса ЖАКЕЕВА вблизи Карабалыкского отдела полиции.

В тот день Исмаилов и Жакеев узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою "Ладу Гранту" в неположенном месте. После сделанного дежурным замечания водитель припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Жакеев и Исмаилов ожидали его рядом с машиной. Когда Каймусин вернулся, полицейские оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, подсудимый совершил наезд на Исмаилова и Жакеева.

Дело рассматривается в СМУС Костанайской области с участием коллегии присяжных заседателей.

Защита подсудимого пытается доказать, что потерпевшие Исмаилов и Жакееев в день инцидента проявили пристрастность по отношению к Сагандыку Каймусину.

На прошлом слушании суд просмотрел видеозапись, предоставленную карабалыкским блогером Миршатом Сарсенбаевым. Он запечатлел, как неподалёку от места парковки Каймусина стоит Chevrolet Cobalt, который тоже припаркован неправильно и преграждает проезд. К этому автомобилю подошли потерпевшие для проверки факта правонарушения.

Сегодня, 23 сентября, выяснились их дальнейшие действия по факту выявленного нарушения - полицейские привлекли к ответственности за неправильную парковку гражданина Кайыржана Омархана. Об этом сообщила гособвинитель Гульмира Кенжетаева и ходатайствовала о приобщении протокола к материалам дела.

Однако адвокат Каймусина Сабыржан ИМАНБАЕВ заявил, что Chevrolet Cobalt принадлежит сотруднику полиции Диасу Смагулову, и именно он неправильно припарковался, а Жакеев и Исмаилов привлекли к ответственности не того:

- Протоколы о привлечении Омархана полностью сфальсифицированы, и я могу это доказать. Водитель Chevrolet Cobalt установлен - это Смагулов Диас, сотрудник департамента полиции.

Но возражать против ходатайства Иманбаев не стал:

- Этот протокол не относится к делу Каймусина, но зато характеризует потерпевших. А это очень важный факт, поскольку правомерное или неправомерное поведение потерпевших является смягчающим фактом. Поэтому прошу провести проверку составления протокола в отношении Исмаилова и Жакеева. Если они невиновны, то согласятся.

- Это всего лишь доводы адвоката. Водитель найден, вину признал. Поэтому считаем, что никакую проверку проводить не нужно, - заявили Жакеев и Исмаилов.

Судья ходатайство прокурора удовлетворила, а в удовлетворении ходатайства Иманбаева отказала "ввиду необоснованности".

На прошлом заседании адвокат Иманбаев заявил: согласно базе данных, номер 362 CMA/10 снят с учёта в 2015 году, а полицейский Диас Смагулов имел доступ к списанному номеру и поставил его на свою машину.

- У полицейских есть доступ к ликвидированным номерам. Они берут их незаконно, - сказал он "НГ".

Подсудимый Каймусин смотрит видео с несуществующим номером / фото из архива "НГ"

На слушании 23 сентября выяснилось: номер Chevrolet Cobalt действительно является незаконным, за это Кайыржан Омархан понёс наказание в виде административного ареста на 1 сутки и лишения водительских прав на 1 год.

Далее судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА попросила всю коллегию присяжных заседателей и корреспондента "НГ" удалиться из зала суда, потому что она будет изучать письменные материалы дела.

- Это прямое требование закона, чтобы у присяжных не возникло предвзятого отношения к подсудимому от изучения данных материалов, - пояснила судья.

Что это за документы, не раскрывается.

Следующее слушание назначили на 1 октября.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН