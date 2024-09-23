Автомобиль принадлежал одной из частных медицинских клиник, работники которой приехали на вызов к больному пациенту. Инцидент произошел ночью 19 сентября в одном из жилых микрорайонов областного центра.

Сообщение об угнанном автомобиле поступило в полицию. Объявили план «Перехват». Автоугонщика обнаружили по камерам видеонаблюдения и задержали в центре города. Им оказался 39-летний местный житель.

- Во время задержания от водителя исходил запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту невыполнения законных требований полицейских суд назначил ему 15 суток ареста и лишил права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

По факту угона транспортного средства полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого проводится расследование. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.