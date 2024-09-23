О наведении порядка с объектами нестационарной торговли в областном центре речь заходит почти на каждом аппаратном совещании. Сегодня, 23 сентября, в акимате вернулись к теме, которая недавно вроде была уже закрыта.

Нынешним летом власти добились ликвидации торговых рядов, которые размещались на тротуаре по улице Победы рядом с Зеленым базаром. Тротуар отремонтировали, а от владельцев бутиков, которые стоят рядом с ним, потребовали привести в порядок фасады, что люди и сделали.

- Но теперь они открывают двери своих бутиков, выносят товар на лавочки, на ящики. И торгуют там, где ходят люди. Идешь - и будто в 90-е окунулся, - обрисовал ситуацию на совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Вообще, когда задумывали освобождать тротуар, была идея огородить территорию рынка забором. Но предприниматели просили разрешить им остаться и стоять так, чтобы двери бутиков открывались на улицу, на тротуар. Разрешили. Вот что вышло. Получается, одних убрали, другие их заменили. Это даже и несправедливо по отношению к тем, кого убрали.

Аким поручил руководителю местной полицейской службы в последний раз редупредить тех, кто торгует таким образом, а затем переходить к более жестким мерам.

Фото Галины КАТКОВОЙ