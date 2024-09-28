Исполняющий обязанности начальника отдела криминальной полиции УП Костаная Тимур АБДУЛЛИН ответил на вопросы "НГ" об интернет-мошенниках и способах защитить себя.

- Каким образом мошенники завладевают персональными данными граждан?

- Утечка проходит из базы данных, но это не говорит о том, что именно в банках работают свои люди. Информацию могут взять как и из банков, так и их поликлиник и других организаций. Откуда конкретно уходит информация, неизвестно, а предположений много. Но однозначно здесь орудуют хакеры. Имея высокие технические знания, а также навыки, взламывают информационные системы, в нашем случае - с корыстными целями. Поэтому в первую очередь соблюдайте меры предосторожности при совершении любой сделки с использованием сети Интернет. Запомните: сотрудники банков, сотовых операторов, сотрудники КНБ, Национального фонда никогда не спрашивают данные о вашей карте и не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.

- Кто чаще всего становится жертвой мошенников?

- Чаще всего преступники звонят людям преклонного возраста. Например, сообщают, что их дочь попала в аварию. А далее работают по шаблону, чтобы склонить человека к переводу денег на помощь близкому.

Молодым людям с подобной уловкой звонить не станут. Ошибкой более юных граждан является то, что они находятся в поисках легкого заработка, либо высокооплачиваемой работы. Человек связывается с агентством по трудоустройству и ему поступает предложение оплатить услугу онлайн. Выставляют удаленный счет через банк. Когда оплата произведена, агентство теряется. В данном случае жертва доверяет, так как счет был выставлен через ИП. Но мошенники берут в аренду и ИП. В ходе следствия на реального владельца ИП накладывается исковое заявление в гражданском порядке, так как денежные средства были переведены на его счет.

- Как еще обманывают казахстанцев?

- Обращаются от имени национальной компании «КазМунайГаз». Предлагают вложить деньги в инвестиционные проекты. Граждане проходят регистрацию и вкладывают определенную сумму. В личном кабинете видно, что сумма увеличивается. Человек входит в раж, занимает в долг у друзей, либо оформляет кредиты и вкладывает еще. Этап за этапом. Жертва теряет свои деньги, не осознавая этого. Для того, чтобы вывести накопившуюся сумму с процентами, требуется оплатить страховку и так далее. В последующем, когда у жертвы отняли все денежные средства, происходит блокировка. На этом игра окончена.

- Если у гражданина минимальная заработная плата или вовсе нет официального дохода, могут ли на него оформить кредит авантюристы?

- Могут. Бывает, что гражданину не одобряют кредит на сумму в 1 млн тенге, но мошенники каким-то способом оформляют на этого же человека и 5 млн, и 8 млн тенге. Как они это делают, пока непонятно. Поэтому, если у вас есть кредит или вы не имеете доходов, все равно будьте бдительны и не передавайте никому свои данные. В течении суток можно подать заявления во всех банках и оформить кредиты. Чем и занимаются злоумышленники.

- Каким образом взламывают телефон?

- Отправляют различные ссылки. Как по WhatsApp, так и на сам телефон. При поступлении неизвестных ссылок не стоит их открывать, а тем более вводить код. Приходят сообщения от единого контакт-центра 1414. При виде данного номера люди также доверяют. Но даже здесь могут работать мошенники. Необходимо внимательно читать информацию. Взломав ваш сотовый телефон, делают рассылку на все контакты с просьбой занять определенную сумму денег. Если поступило подобное сообщение, обязательно перезвоните контакту, чтобы удостовериться в действительности. Не скачивайте неизвестные программы, к примеру, «Anydesk», «TeamViewer». Данные программы предназначены для удаленного доступа к вашему телефону.

- Будут ли списывать кредиты, оформленные мошенниками?

- В настоящее время идет приостановка мошеннических кредитов. Совместно с банками второго уровня и государственными органами прорабатывается законодательный механизм по возмещению ущерба гражданам.

- Часто ли в Костанае происходят подобные случаи?

- Обращения поступают каждый день. С начала 2024 года зарегистрировано 545 фактов интернет-мошенничества. За прошлый месяц зарегистрировано три факта, где потерпевшие продали свои квартиры и перевели сумму на счета аферистам. Они могут позвонить и сказать, что вашу квартиру хотят продать за бесценок злоумышленники. Человек верит, продает через риелторов свою жилплощадь, перечисляет вырученную сумму аферистам, дабы обезопасить денежные средства. И деньги, и мошенники растворяются.

Перед Новым годом участится преступность. Перед тем, как покупать елки, санки, туристические костюмы по заниженной цене, удостоверьтесь в том, что вас не обманывают. Лучше всего приобретать товары в проверенных интернет-магазинах. Не будьте доверчивы, относитесь к деньгам бережно. Раньше преступники совершали кражи, взламывали замки на дверях и тому подобное. Сегодня такие преступления уходят.

Совсем недавно произошел случай, когда гражданин К. создал страницу в сети Инстаграм: "Обувь BASCONI Алматы-Турция". Накрутил фейковых подписчиков, принимал заказы. Люди перечисляли ему деньги, но обуви так и не дождались. Не вносите задаток за купленный товар в интернете, тщательно проверяйте интернет-магазин, прежде чем покупать товар.

- Кто такие дропперы?

- Дропперы – это лица, которые участвуют в выводе денежных средств со счетов потерпевших. Чаще всего данные лица напрямую не участвуют в мошеннических схемах. Они продают свои банковские карты и личные данные. Либо осуществляется снятие денежных средств в терминалах, переведенных на их счета со счетов потерпевших в результате мошеннических действий. Эти люди не всегда понимают, что стали одним из звеньев преступной схемы, так как большинство из них продают свои карты через соцсети и в приложении Telegram на таких страницах, как: "Заработок Костанай", "Заработок в криптовалюте", "Подработка за просмотр контента социальных сетей".

Мошенники выходят на связь с данными лицами и предлагают подзаработать посредством продажи банковской карты и личных данных (обычно сумма варьируется в пределах от 10 тыс. до 20 тыс. тенге за 1 банковскую карту), либо осуществлять переводы денежных средств, поступивших к ним на счет. При этом оставлять себе комиссию в размере 5% от поступившей суммы, называя эту процедуру "заработком с криптовалюты". О том, что они переводили денежные средства, добытые незаконным путем, дропперы узнают только после блокировки их счетов сотрудниками полиции и вызова на допрос.

Дропперы являются соучастниками совершаемых интернет мошенничеств. Они будут привлекаться через заявление в гражданском порядке и обязуются возмещать ущерб.

- Каким образом вы доносите информацию до граждан?

- Профилактируем. Разносим листовки по квартирам, расклеиваем их по городу (автобусы, подъезды, кинотеатры и т. д). Люди мало обращают на это внимания. Многие не верят. Сложность в поимке злоумышленников заключается в том, что они находятся за границей: Украина, Польша, Россия.

Хотелось бы напомнить, что не стоит участвовать в сомнительных конкурсах в сети Интернет, где обещают увеличение ваших средств, либо сообщают о крупном денежном выигрыше. Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы. Запомните, что sim-карта не имеет срока годности! Будьте бдительны!

Фото из личного архива Тимура АБДУЛЛИНА

