В этом году в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района сделали средний ремонт улиц Солнечная и Свободы. Качество этих работ вызывает у жителей большие сомнения.

- На только что сделанном асфальте много латок, образовалось очень много мелких трещин! А в некоторых странах строят дороги, которые могут обойтись без ремонта полвека! - возмущается местный житель Юрий БАРАБАШ. И отмечает: - Ремонт проводила фирма, где руководитель - сын бывшего акима района Кайрата Ахметова.

По словам Барабаша, жители села обращались в местный акимат, но ответа не получили.

Как пояснил в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Федоровского района Джанибек КАПСУЛТАНОВ, на средний ремонт вышеуказанных улиц из областного бюджета выделено 130,064 млн тенге. Ремонт проводило ТОО «Вектор-1», срок окончания работ - 31 августа этого года. Начали 7 июля и закончили 29 августа.

Руководителем ТОО «Вектор-1» на сацте госзакупок указан Ахметов Мерей Кайратулы.

В ответе также сообщается, что сотрудники РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов по Костанайской области" отобрали керны для анализа. 12 сентября доложили о результатах:

"По ул. Солнечной выявлены следующие дефекты и замечания: сетка трещин (различные) с посадкой устроенного а/б покрытия локально на протяжении всей улицы размером 45 кв. м; керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка II не отвечает требованиям СТ РК 1225-2019 по водонасыщеннию керна, коэффициенту уплотнения. По ул. Свободы выявлены следующие дефекты и замечания: сетка трещин (различные) с посадкой устроенного а/б покрытия локально на протяжении всей улицы размером 74 кв. м; керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка II не отвечает требованиям СТ РК 1225-2019 по водонасыщеннию керна, коэффициенту уплотнения".

Капсултанов сообщил, что на основании этих заключений аппарат акима Первомайского с/о 13 сентября выставил претензию ТОО «Вектор -1» на выполнение обязательств по договору в течение 10 рабочих дней. То есть, работы подрядчик должен выполнить до 26-27 сентября.

Фото Юрия БАРАБАША