Две новости подряд в одной новостной ленте в одном телеграмм-канале: «Мать нанесла ножевые ранения 11-летней дочери за невыполнение домашнего задания», «Студент колледжа подозревается в нанесении ножевого ранения преподавателю в Павлодаре».

Стоит отметить, что новости о поножовщине мелькают в лентах ежедневно. Эти две были опубликованы утром 18 сентября. А вот еще от 11 сентября: «В Павлодаре шестиклассник нанёс ножевые ранения двоим школьникам». И таких великое множество.

Эти объедены «школьной» тематикой. Должна ли любовь к знаниям стоять на грани выбора жизни и смерти? Где грань между воспитанием и жестоким обращением? Почему насилие становится нормой? И почему это мало кого волнует?

Поножовщина в школах становится чем-то обычным, уже не вызывает беспокойства. Только лишь недоумение

Уверен, что большинство просто пролистало ленту дальше. Жестокость учителей, жестокость родителей. Всеобщая повальная жестокость и равнодушие друг ко другу. Обесценивание жизни. В последние годы прочно вошло в обиход слово «оскотинивание». Но это даже звучит обидно по отношению к животным, они не настолько жестоки к своему потомству, как люди. Инстинкты животных крайне редко побуждают их бросить потомство, например, в придорожном туалете или в мусорном баке. Или броситься на свое потомство с неоправданной жестокостью в целях воспитания.

Жестокость родителей в отношении к детям – широко распространенное явление. Возможно, так всегда и было. Часто слышишь от прошлых поколений о том, какие методы воспитания они пережили и что от этого никто не умер, а наоборот все стали умные и послушные, и успешные. Около 14% всех детей периодически подвергаются жестокому обращению в семье со стороны своих родителей, применяющих к ним физическую силу. Часто подобного рода жестокость бывает импульсивной. Но бывает и намеренной. Бывает неосознанной, в состоянии аффекта, или «под градусом», или сознательной. Жестокость родителей по отношению к своим детям, согласно исследованиям, наблюдается почти в половине всех семей. 45%. Это без учета угроз, оскорблений, подзатыльников, психологического давления и унижения. Если посчитать и это, то практически каждый ребенок подвергся проявлению родительского насилия.

«Но мы же не доходим до поножовщины! – скажете вы. – Подзатыльник, шлепок - да, но не нож же в ребенка втыкать!» Согласен. Нож - это уже слишком. Но позвольте, а кто или что определяет в наше время, что слишком, а что нет? Законы? Моральные устои? Традиции? Школа? Если вы еще не забыли, то мы как раз со школы и начали. Поножовщина в школах становится чем-то обычным, уже не вызывает беспокойства. Только лишь недоумение. Скоро войдет в привычку. В школах ставят рамки металлоискателей. Нанимают профессиональных охранников. Школа перестала быть безопасным местом.

И не только школа. Семья перестала быть безопасным местом. Что может быть дороже, святее и нежнее отношений мамы и рожденной ею дочери? И мама втыкает нож в ногу дочери, потому что «мама с дочкой поругались из-за невыполненного домашнего задания и ненадлежащего ведения тетради». Наиболее часто причиной недовольства своими детьми указывают недовольство учебой – 59%, хвалят своих детей за успеваемость 25%, ругают и бьют за неуспеваемость – 35%. Более одной трети родителей при попытке охарактеризовать своего ребенка назвали его: «плохим», «неуспевающим», «неаккуратным», «приносящим много проблем». На вопрос, почему они так негативно отзываются о своем ребенке, родители ссылались на то, что это процесс воспитания, ребенок должен знать свои недостатки и делать все, от него зависящее, чтобы стать лучше.

Порочный круг насилия чаще всего является причиной жестокости родителей по отношению к детям. Нас так воспитывали, и мы будем воспитывать своих детей так же. Треть родителей, которые в своем детстве подвергались насилию, ведут себя так же по отношению к детям. Другая треть, помня свои детские травмы, не проявляет обычно насилия, но допускают его проявление в стрессовой ситуации. Большинство детей вырастает жестокими потому, что они не видели от своих родителей других способов решения конфликтов. Главный мотив жестокости – стремление воспитать (50%), месть за неоправданные надежды – 35%, и 10% кричат на детей просто ради крика и бьют ради избиения.

Боюсь, что эти цифры будут только расти. Причины жестокости могут быть разными, но никогда не будут оправданными! Первая причина – традиционное воспитание. Уже много упоминал, не буду на этом заострять внимание.

Вторая причина – наиболее очевидная – современный культ жестокости. Социально-экономические, политические изменения в обществе, мире, нарастающий градус военного противостояния. Все против всех. Обесценивание единицы жизни. Счет идет на десятки, тысячи, миллионы. Состояние стресса – естественное состояние современного человека. При этом растерянность, собственная злоба и бессилие вымещается на слабых и беззащитных детях. Своих детях. Чужих детях. На тех, кто не может дать сдачи. Или может? Вспомним павлодарского школьника.

Третья причина – недостаточная или низкая правовая и общественная культура общества. Ребенок - это не объект, а субъект воздействия. Цель - не будущее ребенка, а реализация программ, осуществление мечты или вопрос выживания. Поэтому и «все средства хороши».

Я разговаривал с женой своего брата. Она лежала в больнице со своим ребенком и рассказывала о матерях, которые находились там же, о том, какие они бывают жестокими по отношению к своим детям, как это ее шокировало. «В чем причина такого отношения?» - спросил я . «Ну, ты знаешь, некоторых из них «украли замуж», они всю жизнь живут с нелюбимым человеком, эти дети нежеланные, и сами они ежедневно подвергаются насилию». Тоже еще один жестокий обычай. Жертвы насилия. Женщины. Матери. Часто такие родители откровенно ненавидят или испытывают отвращение к своим детям. Послеродовая депрессия. Постоянные грязные пеленки, неутихающий плач, отсутствие возможности проявить заботу из-за нехватки времени, денег, сил… Кажется, что ребенок специально досаждает, проверяет нервы на прочность. Когда же ребенок начинает невольно разочаровывать их, следует подобная смертельно опасная реакция.

От того, что мы живем в поломанном мире, жестокость не должна для нас быть нормой.

Да, неизбежность; да, будет проявляться, но это не норма ни для кого! Ни для родителей, ни для детей, ни для учителей или школьников. Ни для общества в целом. Жестокость не оправдана ни в каком из ее проявлений, какие бы причины, обстоятельства, стрессовые ситуации не вели к ней.

Оставайтесь людьми. Любите друг друга. Разрабатывайте законы. Защищайте детей! Вместе изменим жизнь к лучшему!