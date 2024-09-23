23 сентября 2024, 10:12

Сделали нам уличное освещение по улице Фрунзе, радости людей не передать! Но оказалось, это было только на пару-тройку дней! Теперь мы опять в потемках. Да и на улице Павлова вернулись лихие 90-е!

И вот сегодня проезжая по улице Лугкодухова от перекрёстка с улицей Павлова до улицы Советская - на земле валяются провода, идущие со столба. Как и положено, решил позвонить в дежуоному в РЭС, но не тут-то было, трубку никто не берёт. И так постоянно!

Видимо, дежурный не представляет, что с ним будет, если кого-либо убьёт током!

Это у нас такой Казахстан новый что ли?