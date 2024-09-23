И снова Фёдоровка!
ZanoZOV
23 сентября 2024, 10:12
Сделали нам уличное освещение по улице Фрунзе, радости людей не передать! Но оказалось, это было только на пару-тройку дней! Теперь мы опять в потемках. Да и на улице Павлова вернулись лихие 90-е!
И вот сегодня проезжая по улице Лугкодухова от перекрёстка с улицей Павлова до улицы Советская - на земле валяются провода, идущие со столба. Как и положено, решил позвонить в дежуоному в РЭС, но не тут-то было, трубку никто не берёт. И так постоянно!
Видимо, дежурный не представляет, что с ним будет, если кого-либо убьёт током!
Это у нас такой Казахстан новый что ли?
Последние народные новости
17.09.24 14:39 Куда исчезли воробьи?
13.09.24 12:38 Детская площадка в Юбилейном опасна для детей
06.09.24 14:30 Ветераны-пограничники из Костаная посетили Троицк и с. Варна Челябинской области к 55-летию трагических событий на озере Жаланашколь
06.09.24 12:32 Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
28.08.24 10:09 Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
27.08.24 15:59 И еще о ЧМ по гиревому спорту - 4 золотые медали у юниоров
26.08.24 11:29 О походе выходного дня
24.08.24 12:27 Почему запрещают купаться на Набережной КЖБИ?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.