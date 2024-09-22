С каждым годом автомобилей на дорогах всё больше. И всё больше дорогих автомобилей. Для того, чтобы купить дорогой автомобиль, требуется работать долго и упорно много лет, и то позволить купить себе это могут немногие, без кредитов тут никак. А вот дите родить – это на раз два. Дело нехитрое. Житейское.

Осень. Дети пошли в школу. Их стало очень много на дорогах. Особенно в тех местах, где дорога проходит около школы. Как обезопасить автомобили от внезапно выскакивающих на дорогу школьников? Чтобы, не ровен час, не поцарапали дорогую краску или, чего хуже, не оставили вмятину.

Одних знаков ограничения скорости мало. Лежачих полицейских недостаточно. Уж больно прыткие они, эти школьники. Высокий железный забор лишь может их удержать. Особенно забор, установленный на пешеходном переходе, ведущем к школе. На двух пешеходных переходах. Чтобы без вариантов!

Не знаю, чем обосновывают градоправители установку ограждения поперек пешеходного перехода, обозначенного знаками и нарисованного яркой цветной зеброй на асфальте на улице Свердлова около 11-й школы в Рудном. Административным кодексом? СНиПами? Чем угодно, но только не здравым смыслом!

Смысл тут отсутствует напрочь. В субботу, 21 сентября, работы по установке почти завершились. А понедельник покажет, насколько эффективен забор. Сможет ли он защитить автомобили от школьников. Потому что явно тут не школьников охраняют.

Причем школьников, выходящих из школы. С другой стороны забора нет. Это значит, что школяры пойдут, преодолеют весь путь до противоположной стороны и упрутся в забор. Дальше либо прыгать, либо ….пострадают автомобили. Ну и школьники, соответственно.

Но, как уже писал, родить другого школьника – плевое дело. Не то, что накопить на новое авто.

Берегите себя и своих школьников. Особенно возле 11-й школы.

Фото автора