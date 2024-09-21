20-22 сентября в Карабалыке 37-й раз проходит спартакиада, в которой принимают участие спортсмены со всех регионов области.

Напомним, что соревнования традиционно проходили летом. В этом году спартакиаду перенесли в связи с затянувшимся строительством спортивных объектов.

В соревнованиях представлены 19 видов спорта, в которых принимают участие более 2300 атлетов региона.

Спортсменка из г. Костанай мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак

По итогам 2-х соревновательных дней, Костанайский район возглавляет общую турнирную таблицу, на второй позиции - город Костанай, тройку лидеров замыкает Лисаковск.





Соревнования продолжаются. Закрытие Спартакиады и подведение итогов всех соревнований пройдет завтра, 22 сентября.





По сообщению пресс-службы управления спорта, сегодня на иппадроме в Карабалыке в 16:30 также пройдет церемония награждения спортсменов, кто представлял наш регион на V Всемирных играх кочевников, а также участницу летней Паралимпиады Париж-2024 Кабыл Турсынай.

Фото автора