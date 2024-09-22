В зале на первом этаже картинной галереи размещено более 80 произведений юных авторов. Большинство из них – это дипломные работы выпускников 2024 года.

Художественная школа в прошлом году отметила 40-летие, а в этом - 110-летие со дня рождения Александра Ивановича Никифорова, первого учителя изобразительного искусства в нашем городе.

Исрапилова Ясмин, 13 лет. «Утка», жидкие обои, ПВХ

За четыре десятилетия работы школы ее выпускниками стали более 3,5 тысяч юных художников. Только в конце 2023-2024 учебного года обучение в художке завершили более ста выпускников 4-х и 5-х классов.

Попова Ангелина, 15 лет. «Венецианский карнавал», папье-маше, ткань, акрил, фанера

Выставки дипломных работ стали доброй традицией и замечательно, что отдел изобразительного искусства историко-краеведческого музея всегда предоставляет для этих мероприятий свой главный зал. Знакомясь с такой большой экспозицией, можно увидеть всё разнообразие жанров и техник, которыми овладели ребята за время обучения и оценить труд учителей.

Исенова Дильназ, 17 лет. «Мой Казахстан», холст, акрил

В этом году школа понесла тяжелую утрату, 31 августа ушел из жизни замечательный преподаватель, известный костанайский художник Дмитрий Шалунов. Он был классным руководителем одного из четвёртых классов и тоже готовил своих дипломников. Но из-за болезни завершить эту работу не успел, выпускала его учеников талантливая молодая художница Нина ОЛЕКСЮК.

Нина Олексюк: «Мы выпустили добрых, ярких, интересных учащихся»

- Мне посчастливилось немножко поработать с ребятами, они фактически уже доделывали уже свои дипломные, - сказала Нина Олексюк. - Но мне было очень интересно смотреть, как ребята думают о своей работе, как они готовятся к защите, что они хотят донести. Это всё-таки цель, к которой они шли четыре года. Им действительно хотелось показать, что они могут, чему они научились. Вы все видите, насколько разные работы, насколько разные техники, насколько разное мировосприятие у ребят. И это прекрасно, что они у нас такие разные. И самое главное, работы яркие, добрые, насыщенные. Это говорит о внутреннем мире ребят, о том, что мы выпустили добрых, ярких, интересных учащихся, которые будут такой яркий мир нести окружающим. И, конечно же, я хочу сказать о Дмитрии Александровиче, потому что он работал с этими ребятами больше трех лет. Я немножко с ними поработала, но я видела ту базу, которую он дал им. Дмитрий Александрович всегда интересовался, как идет дипломная работа, что ребята делают. Он постоянно хотел быть в курсе, просил присылать фотографии. И ребятам писал, всегда поддерживал их. Это замечательный педагог и замечательно, что ребятам посчастливилось учиться у такого человека.

Запорожских Анна, 17 лет. «Батыр», холст, масло

Педагог посоветовала посетителям выставки обратить особое внимание на размещенные в стеклянных витринах скульпторы.

Саян Тамерлан, 12 лет. «Беседа Пушкина А.С. с учёным котом», пластилин

- Это работы учеников первых-вторых классов, - добавила Олексюк. - Но посмотрите, насколько ребята талантливы. Насколько они хотят с помощью глины, пластилина показать объем, форму, донести какие-то переживания, мысли в своих работах. Обязательно обратите внимание на эти работы.

Наталья Никитина: «Дипломная работа – это отражение того творческого пути, который наши ученики проходят в стенах художественной школы»

- Подготовка дипломной работы это всегда очень трудоёмкий процесс, - отметила директор Художественной школы им. А.И. Никифорова Наталья НИКИТИНА. - Дипломная работа – это отражение того творческого пути, который наши ученики проходят в стенах художественной школы. Кто-то из вас с подготовишечек начал и с самых маленьких идёт до четвёртого класса и потом поступает в пятый, профориентационный класс. Даже вот эти четыре или пять лет, это очень большой этап в вашей жизни. Он позволяет нашим воспитанникам видеть мир по-другому. Согласитесь, ребята, что художественная школа открыла в вас таланты видеть красоту мира в любом моменте жизни. А потом эти моменты вам хочется изобразить на холсте. Посмотрите, какая разная тематика у работ наших учеников. Как дети видят этот мир, так они и представили его в своих дипломных работах. Мы очень рады, что у нас есть возможность ежегодно в стенах картинной галереи выставлять свои работы, чтобы любой человек мог прийти и посмотреть, чего достигли наши ученики.

Нигматова Аружан, 16 лет. «Кыз узату», холст, акрил

Посетить выставку «Краски жизни» можно будет в течение месяца.

Кучер Анатолий, 14 лет. «Беркутчи», пластилин

Ермолаев Евгений, 16 лет. «Асима», джинсовая ткань

Фетисова Маргарита, 14 лет. «Утро у пруда», холст, масло

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ