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“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой

20 сентября 2024, 20:40 |  Общество

Депутат Мажилиса Константин Авершин не поддержал идею о том, чтобы сделать казахстанскую армию более открытой с другими странами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На брифинге СЦК прозвучал вопрос: почему бы не сделать армию в Казахстане более открытой? В пример журналист привел Южную Корею.

- Там при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, друзья, близкие и во время обеда любой срочник может выйти, то есть солдата не отрезают от всего мира. Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране? - спросили депутата.

Авершин заявил, что призывники в Казахстане идут в армию для того, чтобы сепарироваться от родителей.
 
- Есть такая наука, как психология. Он в армию для чего идет? Для того, чтобы как раз-таки, если брать советскую систему подготовки, чтобы пройти так называемую - сейчас модное слово - сепарацию от мамы. А здесь, представляете, он будет знать, что мама у него сидит в кафе. Он мужчиной никогда не станет, - сказал мажилисмен.

Ранее заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев ответил на вопрос, почему в Казахстане нельзя отменить срочную воинскую службу, сделав армию полностью контрактной.