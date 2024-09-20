Депутат Мажилиса Константин Авершин не поддержал идею о том, чтобы сделать казахстанскую армию более открытой с другими странами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На брифинге СЦК прозвучал вопрос: почему бы не сделать армию в Казахстане более открытой? В пример журналист привел Южную Корею.