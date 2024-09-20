“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Депутат Мажилиса Константин Авершин не поддержал идею о том, чтобы сделать казахстанскую армию более открытой с другими странами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
На брифинге СЦК прозвучал вопрос: почему бы не сделать армию в Казахстане более открытой? В пример журналист привел Южную Корею.
- Там при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, друзья, близкие и во время обеда любой срочник может выйти, то есть солдата не отрезают от всего мира. Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране? - спросили депутата.
Ранее заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев ответил на вопрос, почему в Казахстане нельзя отменить срочную воинскую службу, сделав армию полностью контрактной.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.