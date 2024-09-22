Об этом в одной из недавних поездок по районам говорил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Обращал внимание на то, что идут капитальные ремонты участков дорог республиканского значения, до которых руки не доходили со времен СССР.

- Например, автодорога «Мамлютка — Костанай». Кто ее знает, подтвердит, что с советского периода около 70 км там не ремонтировалось, в этом году мы постараемся работы завершить, - сказал аким области.

Речь об участках трассы от села Узунколь до Федоровки протяженностью 23 км и от Федоровки до села Суворово еще 47 км. Также в этом году должны быть завершены ремонтные работы на 28 км автодороги «Екатеринбург-Алматы»: участки от Сарыколя до Дубинки и от Севастопольского до границы области, всего 28 км.

Отдельно аким остановился на значении ремонта участка автодороги «Жезказган - Петропавловск» от Аркалыка до границы с Улытауской областью.

- Там порядка 68 км. В этом году идут работы, завершим в будущем году, - сказал Аксакалов. - И тогда транспорт с юга нашей страны, из Кызылорды, Тараза, Шымкента, а также из Узбекистана весь пойдет через Аркалык. Это открывает для города большие возможности.

В этом году Костанайская область имеет самое большое финансирование в республике на ремонты дорог. Для трасс республиканского значения предусмотрено 17,2 млрд тенге, для дорог областного и районного значения — 36,6 млрд тенге, на ремонт улиц в сельских населенных пунктах - 20 млрд тенге.