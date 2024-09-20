В октябре 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, который станет помощником в планировании отдыха.

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Казахстанцы насладятся продолжительным уикэндом в честь Дня Республики, который ежегодно отмечается 25 октября. Отметим, что праздник вновь стал выходным днем с 2022 года. В этом году День Республики выпадает на пятницу, поэтому казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут три дня подряд.

Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 26 октября в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в октябре всего 5 дней.

Расписание выходных в октябре 2024 года:

Пятидневная рабочая неделя:

25 октября, пятница – День Республики, официальный выходной;

26 октября, суббота – обычный выходной;

27 октября, воскресенье – обычный выходной.

Шестидневная рабочая неделя:

25 октября, пятница – День Республики, официальный выходной;

26 октября, суббота – рабочий день;

27 октября, воскресенье – обычный выходной.

Помимо Дня Республики, октябрь богат на профессиональные праздники.

1 октября – День радио и День работников высшего образования.

5 октября – День учителя, когда страна чествует своих педагогов.

6 октября – День работников оборонной промышленности.

10 октября – День профессиональных союзов Казахстана.

14 октября – День работников стандартизации.

19 октября – День спасателя.

20 октября (третье воскресенье октября) – День работника лесного хозяйства.

24 октября – День библиотекаря.

27 октября (последнее воскресенье октября) – День работников системы социальной защиты.

29 октября – День работников охранных организаций.

Отметим, что День Республики – это национальный праздник, который символизирует независимость Казахстана и его государственность. Праздник был учрежден в 1995 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года. В 2009 году был исключён из списка государственных праздников, в 2022 году был установлен вновь в качестве национального праздника.