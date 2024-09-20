Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев обсудил с представителями нацпалаты предпринимателей "Атамекен", общественными объединениями в сфере розничной торговли и общественного питания, а также бизнесменами вопросы совершенствования услуг общепита, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт министерства.

Участники обсудили законность практики взимания 10-процентной платы за обслуживание посетителей в ресторанах и кафе, а также вопрос депозитной системы.

Министр напомнил, что, согласно Гражданскому кодексу, предоставление меню в сфере общепита является публичной офертой и, соответственно, информация о необходимости платы за обслуживание должна быть указана в меню. Если такой информации нет, то взимание платы будет считаться незаконным.

Чтобы предотвратить неправомерное взимание платы за обслуживание посетителей, были внесены изменения в правила внутренней торговли.

"Теперь рестораны могут брать плату за обслуживание, только если это указано в меню. Также были озвучены правила, запрещающие "депозитную систему", то есть плату за вход в заведение. Вход для посетителей остается бесплатным, однако плату можно брать за дополнительные услуги, например, за VIP-кабинку, караоке-кабинки", - говорится в публикации.

В ходе встречи Арман Шаккалиев вынес на обсуждение предпринимателей вопрос о целесообразности уточнения правил о плате за обслуживание, особенно если эта стоимость уже включена в цену блюда.