Если в выходные столбики термометров еще и будут приближаться к 20 градусам, то в понедельник существенно похолодает. И во все дни синоптики обещают дожди.

Фото Олега ПАКА

В субботу, 21 сентября, осадки прогнозируют на северо-западе региона, ночью и утром будет туманно. В воскресенье, 22 сентября, на севере, западе и востоке ожидаются дожди, в понедельник - на севере, и востоке.

- В ближайшие дни на погоду будут влиять северо-западный циклон, в связи с этим ожидаются дожди и понижение температур, а также порывистый ветер, - сообщила «НГ» дежурный синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – 21 и 22 сентября ветер по области будет юго-западного направления со скоростью 9-14 м/с, в воскресенье на западе, севере и востоке региона порывы 15-20 м/с.

Температура в выходные, 21-22 сентября, по области ночью +3..+8 градусов, на юге +11, днем +17..+22, на юге +25 градусов.

В Костанае в выходные ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный со скорость 9-14 м/с. Температура в субботу ночью +4..+6 градусов, днем +19..+21. В воскресенье ночью +5..+7, днем +18..+20.

В понедельник, 23 сентября, ветер сменит направление на восточное, по области и в Костанае скорость 9-14 м/с, на западе, севере и востоке региона порывы 15-20 м/с. На севере и востоке региона пройдут дожди. В областном центре также обещают переменную облачность и дождь.

Температура воздуха по области ночью 23 сентября +1..+6, днем +10..+15, на севере региона +7 градусов.

В Костанае в понедельник ночью +3..+5, днем +12..+14 градусов.