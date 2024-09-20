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В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию в ближайшую неделю

Ксения РЕБИК

20 сентября 2024, 15:11 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 21 по 25 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, 
  • ул. Валиханова 1-59, 
  • ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20, 
  • ул. Баймагамбетова 260-284, 
  • ул. Шипина 88-100.

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 24 по 28 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Дулатова 127-181, 
  • ул. Назарбаева 74-95, 
  • ул. Пролетарская 75-108,
  •  ул. Алтынсарина 137-149.

Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

24 сентября с 10:00 до 12:00

  • ТОО «БрендСтрой», 
  • ТПК «Металлобаза», 
  • ИП Денисенко, 
  • АЗС «Эталон», 
  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская, 
  • ИП Жунусова, 
  • магазин «Уральский».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37,37/1.

КТП- Мальков (работы на ВЛ)

24 сентября с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • пр. Абая, район магазина Астыкжан

РП-1 (работы на ВЛ)

23 сентября с 10:00 до 16:00

  • ИП Мухлаев, 
  • ИП Ахчин Г, 
  • ИП Ахметова, 
  • ИП Сопбеков, 
  • СТО по ул. Каирбекова 455.