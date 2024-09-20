План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях в пяти районах областного центра.

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В связи с работами произойдет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 21 по 25 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,

ул. Валиханова 1-59,

ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20,

ул. Баймагамбетова 260-284,

ул. Шипина 88-100.

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 24 по 28 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 140-162,

ул. Дулатова 127-181,

ул. Назарбаева 74-95,

ул. Пролетарская 75-108,

ул. Алтынсарина 137-149.

Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

24 сентября с 10:00 до 12:00

ТОО «БрендСтрой»,

ТПК «Металлобаза»,

ИП Денисенко,

АЗС «Эталон»,

ИП Манандян,

ИП Мужневская,

ИП Жунусова,

магазин «Уральский».

Спальный сектор:

ул. Уральская 37,37/1.

КТП- Мальков (работы на ВЛ)

24 сентября с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

пр. Абая, район магазина Астыкжан

РП-1 (работы на ВЛ)

23 сентября с 10:00 до 16:00