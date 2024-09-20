В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию в ближайшую неделю
Ксения РЕБИК
20 сентября 2024, 15:11 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 21 по 25 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Валиханова 1-59,
- ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20,
- ул. Баймагамбетова 260-284,
- ул. Шипина 88-100.
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 24 по 28 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Дулатова 127-181,
- ул. Назарбаева 74-95,
- ул. Пролетарская 75-108,
- ул. Алтынсарина 137-149.
Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)
24 сентября с 10:00 до 12:00
- ТОО «БрендСтрой»,
- ТПК «Металлобаза»,
- ИП Денисенко,
- АЗС «Эталон»,
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Жунусова,
- магазин «Уральский».
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37,37/1.
КТП- Мальков (работы на ВЛ)
24 сентября с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- пр. Абая, район магазина Астыкжан
РП-1 (работы на ВЛ)
23 сентября с 10:00 до 16:00
- ИП Мухлаев,
- ИП Ахчин Г,
- ИП Ахметова,
- ИП Сопбеков,
- СТО по ул. Каирбекова 455.
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