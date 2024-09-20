В этом году доля просроченных микрозаймов, которые взяли казахстанцы, выросла с 10 до 15% – с около 114 до более 200 млрд тенге. В микрофинансовых организациях выше процент, но легче получить заём, передает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Отмечается, что более чем по половине просроченных микрокредитов платежи не вносили более 90 дней. Эксперты объясняют ситуацию готовностью микрофинансовых организаций кредитовать тех граждан, которым отказали банки.

"Не у всех есть стабильный доход, у некоторых он сезонный. С таких заёмщиков взыскивать намного сложнее – нет официальной зарплаты, с которой можно удержать, доход у них подтверждается в более упрощённом виде. Микрофинансовым организациям сложнее заниматься взысканием, поэтому у них больше просрочек", – пояснил экономист Арман Байганов.

Проценты по микрозаймам выше, чем по банковским кредитам, привлекают людей именно либеральные условия получения микрокредитов. Часто в МФО обращаются вчерашние дети.

"Юридически с 18 лет человек становится совершеннолетним и имеет право получать кредиты, но, с другой стороны, мы понимаем, что 18 лет – это студент, который только оторвался от семейного бюджета, не имеет правильных привычек и склонен к закредитованности", – отмечает финансист Талгат Игликов.