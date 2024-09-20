Около здания офиса Wildberries 18 сентября произошла перестрелка. Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовалась, повлияет ли случившееся на работу маркетплейса в Казахстане.

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Глава компании РВБ Татьяна Бакальчук заявила, что "рассчитывает, что виновные в этом акте агрессии понесут наказание по всей строгости закона".

"18 сентября в Москве было совершено вооруженное нападение на центральный офис РВБ и попытка рейдерского захвата. Мы благодарим всех сотрудников правоохранительных органов, охрану бизнес-центра и службу безопасности компании за профессионализм. Только благодаря их действиям удалось избежать более серьезных последствий. Рассчитываем, что виновные в этом акте агрессии понесут наказание по всей строгости закона.

Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших пунктах выдачи заказов", - говорится в заявлении Татьяны Бакальчук, которое предоставила Tengrinews.kz пресс-служба компании.

Напомним, в результате перестрелки погибли два человека, есть несколько раненых. Полиция возбудила уголовные дела.

После стрельбы Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу, с которым она разводится и которого считает виновным в произошедшем.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда", - сказала предпринимательница.

А Владислав Бакальчук сказал, что он с коллегами приехал на переговоры и что на них напали. Он назвал произошедшее "масштабной провокацией".

Позже силовики задержали мужа владелицы Wildberries на 48 часов. Представитель Бакальчука подтвердил его задержание. По его словам, утром 19 сентября Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство".