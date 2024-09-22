Все остальные способы борьбы за деньги, получение которых им гарантировало государство, исчерпаны. Сроки выплат давно прошли. Аграрии опасаются, что необратимо. Хотя бы потому, что в очередной раз обещая, что проблема будет решена, конкретных дат никто из чиновников не называет. После слов заместителя руководителя управления сельского хозяйства Газиза АХМЕТЧИНА о том, что «волноваться не стоит», один из участников заседания Регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области буквально взорвался от негодования.

Высокой цены за зерно этого года аграриям не обещают. Как погашать долги? / Фото Олега ПАКА

Все началось с информации заместителя руководителя УСХ о том, какое множество инвестиционных проектов реализуется у нас в агропроме и как солидно государство помогает инициаторам этих проектов. Среди прочих данных было сказано и о субсидируемой процентной ставке по кредитам.

- Как сейчас ситуация по возмещению процентной ставки? - спросил член Регионального совета Кайрат МАИШЕВ, - насколько мне известно, с июня 2023 года эти средства не выплачиваются по линии Министерства сельского хозяйства. Предприниматели обращаются по этому поводу. Люди платят полностью банкам, у кого-то это 23%, у кого-то 24%. Мне пишут, что предприниматели вынуждены под миллиард тенге из оборотных средств вытаскивать, чтобы выполнить обязательства по кредитам... Задолженности по субсидированию есть по всему Казахстану, но самая большая приходится на Костанайскую область. С чем это связано? И если ситуация такая, когда она будет исправляться? До конца года по корректировке бюджета? Или как?

Газиз Ахметчин подтвердил, что проблема существует.

- Что касается именно субсидирования процентной ставки, у нас задолженность в размере 17,2 млрд тенге, - сказал он. - Мы бюджетные заявки в республику подготовили. Все они направлены, сейчас находятся на рассмотрении. Волноваться не стоит. Все предприниматели, кто рассчитывает на субсидирование процентной ставки, находятся в листе ожидания и свои деньги получат.

Ему задали вопрос, а существуют ли сроки какие-то у пребывающих в этом листе.

- По срокам сейчас трудно сказать, - ответил Ахметчин, - в этом году вообще бюджет сложно формировался в связи с паводком.

Александр Бородин сказал, что сельское хозяйство «кончают» / Галины КАТКОВОЙ

- У нас есть большие задолженности по инвестициям, по процентной ставке. Ассоциация сельхозтоваропроизводителей неоднократно поднимала этот вопрос, писала письма в Министерство сельского хозяйства. На последней встрече с министром было сказано, что по республике в целом задолженность по инвестсубсидиям 632 млрд тенге, там и процентные ставки, и инвестпроекты. И самая большая - по Костанайской области. Лист ожидания? Там сроки должны быть... И потом - 80 млрд тенге, которые по этим листам, возможно, одобрены, будут выплачиваться по графикам. А остальная сумма будет погашаться по согласованию с премьер-министром в течение каких-то лет. Я так и не понял, каких, - сказал директор ТОО «Зуевка» и председатель ассоциации СХТП Костанайской области Александр БОРОДИН. - Надо бороться. Здесь прокуратура присутствует. Я хотел бы посоветоваться, имеем ли мы право подать в суд? В конце концов, есть правила субсидирования, утвержденные правительством. Люди страдают сегодня, платят полную ставку по кредитам. Это что такое? Мы кончаем сельское хозяйство. Глава государства сказал, что мы прямые инвестиции уберем, будет кредитование. Ну все, конечно, промолчали, понятно. Потом с министром об этом говорили. Если нам откажут в субсидиях, станем первой страной в мире, которая не будет поддерживать сельское хозяйство. Это неправильно. Надо субсидировать. И параллельно давать дешевые кредиты. Министр сказал, что кредиты будут под 5% годовых. Ну хоть бы сделали 2,5%. Нас не устраивает. Мы будем писать, обращаться. Но министерство национальной экономики футболит сельское хозяйство. Для него выгоднее промышленность, автопром. Но мы комбайны будем кушать или машины? Завтра ни хлеба, ни молока не будет. Вопрос очень серьезный

Надо признать, что у сельского хозяйства как отрасли уже давно сформировался образ той, что «съедает» огромное количество государственных денег. Но крестьяне постоянно доказывают, что значительная доля господдержки оседает либо у так называемых институтов развития, банков, либо вообще остается в качестве долгов. Цифры гремят, а по факту финансирование зависает, субсидии приходят с опозданием, подтаявшими из-за инфляции.

- Я в прошлом году купил комбайны, сушилку, рассчитывал, что какие-то деньги вернутся. Ни копейки не получил, - продолжал Бородин. - Заказал на «Казфосфате» 200 т удобрений. Но там в договоре написано, что если фонд «Даму» не оплатит 40%, которые берет на себя государство, платить будете вы. Я и не подписываю договор. Зачем цеплять себе петлю на шею? Надо же до конца разобраться. Какое-то же видение должно быть в разрешении проблемы с долгами. Нас ориентировали, что в августе обозначится профицит бюджета, тогда вопрос по выплатам будет решен хотя бы по частично. Я разговаривал с нашим депутатом парламента Альбертом Рау, он сказал, что профицита бюджета не будет. Чего нам ждать? Добиваться, чтобы из Национального фонда выделили через «Байтерек»? Ведь ситуация экстремальная. Президенту пообещали на встрече 15,5 ц/га урожайность. Понятно, что мы будем к этому стремиться. Но никто не сказал, что нет качества в этом году. Я с коллегами общаюсь. Нет его ни на юге, ни на севере, в отдельных регионах есть, но в большинстве случаев клейковины нет и цены не будет. Мы предложили министру 105 тысяч за 3-й класс, но нам говорят, что так не пойдет. Продкорпорация хочет закупать по 70 тысяч тенге за тонну. А у нас себестоимость такая, значит, мы вообще ничего не получим. Мы пролонгировали сегодня прошлогодние долги, а как их гасить будем? Все в шоке. Если не выплачивают деньги по субсидиям, надо хотя бы приостановить временно волевым решением начисление пени банками.

Начальник управления областной прокуратуры Алмаз НИЯЗБАЕВ пояснил, что если есть договоры, то по закону есть и право требовать их исполнения через суд. Крестьяне здесь не исключение. Признался, что не знал, что ситуация настолько острая. И предложил в короткий срок детально проработать ситуацию, хотя бы в части приостановления штрафных санкций БВУ.