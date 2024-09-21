В январе 2024 года Министерство национальной экономики РК внесло изменения в Правила подведения инженерной инфраструктуры. К чему это привело, рассказал 17 сентября заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области Наурыз БАЙЖАНОВ.

Наурыз Байжанов (в центре) / Фото Галины КАТКОВОЙ

- У нас теперь отсутствует возможность рассмотрения проектов стоимостью менее 50 млн тенге, финансируемых из местного бюджета, - доложил он на заседании Регионального совета палаты предпринимателей. - В текущем году планировалось рассмотреть два проекта: по селу Денисовка - «Подведение электроснабжения к турбазе «Шанырак» и в Житикаре - «Подведение электроснабжения к торговому центру». Однако, в связи с изменениями, работа приостановлена до внесения поправок в вышеуказанные правила... Таким образом, вышеуказанные проблемы отрицательно сказываются на предоставлении государственных мер поддержки субъектам бизнеса, что в конечном итоге влияет на своевременность реализации проектов. Решение данных вопросов сейчас прорабатывается, с нашей стороны предлагаются различные варианты по их разрешению.

По словам Байжанова, правила с поправками планируется ввести в действие в октябре - ноябре 2024 года. Но факт остается фактом, немалое время для бизнеса потеряно, строительный сезон уже заканчивается.

Он также остановился на очередной проблеме, связанной с обязанностью при любом строительстве разрабатывать проект детальной планировки.

- ТОО «Гестрон» намеревается строить завод промышленных газов на территории Северной промзоны в Костанае, - привел пример спикер. - Проект успешно прошел процедуру включения в единую карту индустриализации, что дает ему право претендовать на земельный участок на территории областного центра вне аукциона. Однако, в связи с требованием разработки ПДП, сейчас инициатор проекта не может оформить правоустанавливающие документы и начать строительно-монтажные работы.

Байжанов добавил, что повсеместное требование разработки ПДП экономически обременительно и для бюджета, и для бизнеса. Например, затраты на разработку ПДП в Костанае могут составить 5 млрд тенге (с учетом законодательного требования о том, что проект разрабатывается на площадь не менее 10 га). Кроме расходов, к издержкам действия этой нормы следует отнести и то, что разработка и утверждение ПДП занимают в среднем от 3 до 6 месяцев.

- Все это связано с противоречиями в строительном и архитектурном законодательствах. До внесения в них изменений, конкретно определяющих необходимость ПДП наряду с наличием генерального плана либо отсутствие такой необходимости, считаем возможным разрешать строительство объектов и выдачу архитектурно-планировочных заданий на основании правоустанавливающего документа на земельный участок или права землепользования в соответствии с функциональным зонированием по генплану, - сказал Байжанов.

Добавил, что не все проблемы такого рода могут быть решены местными исполнительными органами и попросил содействия в этом палаты предпринимателей.