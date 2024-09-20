Строит ТОО «Олжа Алтын Инвест». До недавнего времени этот инвестиционный проект из-за проблем с финансированием считался проблемным и все никак не мог стартовать. 13 сентября акиму Костанайской области Кумару Аксакалову показали площадку под будущую ферму недалеко от поселка Банновка, рассказали о текущем состоянии дел.

Начало стройки. Трудно представить, что через 3 месяца здесь будет ферма / Фото пресс-службы облакимата

Показывать по большому счету пока нечего. Идет этап подготовки к строительным работам. И начался он настолько недавно, что даже колышки с табличками-указателями выглядят свежеоструганными.

Это одна из 10 молочно-товарных ферм, которые должны быть с нуля организованы в области до конца 2025 года. Идею таким образом стимулировать развитие молочного животноводства привез в костанайские края Кумар Аксакалов. На встречах с предпринимателями рассказывал, что удачно опробовал ее до этого в СКО и презентовал механизм государственной поддержки. Бизнесу без проволочек выделяют земельные участки, предоставляют кредит под 2,5%, в залог берется только земля и сама ферма.

- Строительно-монтажные работы государство субсидирует на 25%, на 25% снижается за счет нашей поддержки и стоимость оборудования, - в очередной раз перечислял он условия в Федоровке на встрече с населением, - это выгодные условия. В Мендыкаринском районе сейчас строятся две фермы: ТОО «Восток» ведет работы полным ходом, до конца года завершат. ТОО «Каменскуральск» тоже активно двигается. В Карабалыкском районе, где село Новотроицкое, в этом году поставят ферму. У вас в районе холдинг «Олжа» приступил к делу.

Стоит отметить, что в этом году на областных совещаниях по сельхозтематике не раз говорилось, что кампания по возведению МТФ идет медленно, желающих браться за такой бизнес немного. В начале лета всего четыре хозяйства получили заключение госэкспертизы по своим проектам

ТОО «Олжа Алтын Инвест» намеревалось в Федоровском районе ставить ферму на 1 200 голов, рассчитывая при этом на финансирование через СПК «Тобол» и Европейский банк реконструкции и развития. Однако с ЕБРР ничего не вышло. И товарищество разбило свой проект на две очереди, решив сначала поднять ферму на 600 коров.

С акимом области директор ТОО «Олжа Алтын Инвест» Ильяс МУСТАФИН и генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Алишер ХОДЖАНАЗАРОВ общались в юрте, стены которой были увешаны графиками и таблицами.

Это помещение выступает в роли штаба строительства / Фото пресс-службы облакимата



- Это штаб строительства, - пояснил Мустафин, - здесь проходят еженедельные планерки, вывешиваются данные производственного анализа. У нас несколько бригад, за каждой закреплены объекты. В первый этап реализации проекта включены все объекты, за исключением коровника № 1, галереи № 4 и одной лагуны (навозохранилища - «НГ»). Все остальное входит в первый этап. Вот на схеме доильно-молочный блок, родильное отделение. Мы выбрали технологию DeLaval, то есть не «карусель», а доильный зал с параллельным размещением стойл.

- Планируем второй этап строительства - тоже на 600 голов - не затягивать, в мае ввести, - вступил в разговор Алишер Ходжаназаров, - а окончание работ в рамках первого этапа - декабрь 2024 года. Мы будем вводить объекты в эксплуатацию, но зимой скот перевозить нельзя. Поэтому завоз основного поголовья дойного стада планируем на март 2025 года. Привезем коров голштино-фризской породы. Общая стоимость проекта будет около 5 млрд тенге. Но мы хотим все-таки более экономный вариант использовать и построить МТФ на 1 200 голов за 4,5 млрд тенге. По большому счету государство нам кредит дает, мы хотим поменьше взять.

Пока на стройке больше рассказывают, чем показывают / Фото Галины КАТКОВОЙ

Аким области отметил, что первую часть кредита компании ТОО получило, строить должна оперативно.

- Мы из этих средств 1 млрд тенге в качестве аванса выплатили генеральному подрядчику. На днях самарская компания «Электрощит» начнет осуществлять поставку купленных нами у них сэндвич-панелей. В понедельник, 23 сентября, приходит первая партия стойлового оборудования - поставщик наш, костанайский. В принципе, большая часть аванса на оборудование у нас уже товаром подтверждена, - доложил Мустафин.

Аким области отдельно говорил о необходимости сегодня диверсифицировать сельскохозяйственное производство, которое сегодня у большинства имеет явный крен в растениеводство.

- ТОО «Турар» в вашем районе ежедневно доит 1 000 коров, получает 30 т молока, продает на завод по 240 тенге, - привел он пример. - Понятно, есть себестоимость у молока, но чистый доход тоже достаточно высокий. И он есть, он постоянный. Он помогает сбалансировать экономику хозяйства. Ведь те, кто занимается только растениеводством, из-за высокой закредитованности вынуждены сразу после уборки за бесценок продавать зерно. Чтобы продержаться, дождаться лучшей цены, надо держать скот, на нем зарабатывать. Мы каждый год в области должны строить большое количество ферм.

Для МТФ «Олжи» акимат зарезервировал участок площадью 29 га. А Ильяс Мустафин добавил, что ферма строится с потенциалом расширения до 2 300 голов в будущем.

Фото Галины КАТКОВОЙ