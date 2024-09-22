Ежегодный кинофестиваль Zodiac Cinema Fest в Костанае представил в этом году премьерный показ фильма «Ароматное сердце», режиссером которого стал молодой автор Максим Кодаров. У зрителей была уникальная возможность поговорить с создателями фильма, Максиму задавали вопросы, на один из которых так и не смогли получить ответ: «О чем фильм?»

В фильме много напряженных драматических сцен насилия

Режиссер оставил на откуп зрителя ответ на этот вопрос, поэтому я смело интерпретирую драму «Ароматное сердце» как трагическую историю семьи, в которой с самого начала все пошло не так.

Центральный персонаж фильма Самат - отсидевший за автомобильную аварию алкоголик, который возвращается домой и недоволен тем, как спокойно и счастливо без него жили жена и сын. Его друг (его играет Толепберген Байсакалов) напоминает о том, что когда-то они мечтали открыть свою СТО, но единственное, что беспокоит Самата - как выпить и как посильнее унизить сына и жену. Сочувствия такой персонаж не вызывает.

Центральный персонаж самый не приятный и авторы посторались максимально отторгнуть от него зрителя

В этом же населенном пункте живет молодой учитель, который по доброте душевной строит самостоятельно скворечники и развешивает их по деревьям. Родители не могут налюбоваться таким сыном, ученики его обожают, а продавщица красок в магазине хочет, чтобы он еще раз вернулся. Но этому не суждено случиться - молодой человек погибает, попав под колеса автомобиля. И именно его «ароматное сердце» пересаживают Самату, который после череды инфарктов попадает в лист ожидания.

За небольшой эпизод в фильме зритель проникается к доброму молодому учителю

Родители молодого человека находят того, кому пересадили сердце их сына, и просят послушать, как оно бьется в груди у Самата. За деньги Самат соглашается и постепенно начинает задумываться о себе, о своей жизни и об отношениях со своим сыном. В конце концов решает бросить пить и начать жизнь заново.

Так о чем же фильм?

Место и время события не настолько важны как сама суть истории

В первую очередь - о возможности положительных изменений, которые могут произойти даже с самым жестоким человеком.

Алкоголик и насильник изменяется, и вполне однозначно автор фильма дает понять, что в этом нет никакой мистики. Сердце доброго человека не может повлиять напрямую, но зато напоминание о человеческом отношении и осуждение других людей могут подтолкнуть к тому, чтобы задуматься о своей жизни.

Мотивацию супруги сложно принять, но она, к сожалению, есть

Одно только смущает - до того, как произошла пересадка сердца и Самат столкнулся с убитыми горем родителями донора, зрителю не показали хотя бы намек на то, что у него есть хотя бы потускневшая, но светлая сторона. Он душит и избивает жену за то, что она принимает самостоятельные решения, он унижает сына и без остановки пьет водку. Поверить в то, что тиран и насильник может измениться в прямо противоположную сторону, очень сложно.

Страх перед смертью или стыд стали главной причиной изменений- Зритель решает сам

Фильм - о порочном круге жестокости и зла, в котором растет сын Самата.

В нем интересно использовано «чеховское ружье» - образ скворечника. Когда учитель показывал ученикам свою работу, дети попросили разукрасить его в разные яркие цвета. После смерти учителя скворечник попадает к сыну Самата, и отец подсказывает ребенку разукрасить скворечник разными цветами. Самат присматривается к сыну, пытается подружиться с ним, при этом игнорируя жену. Единственное, что он делает хорошего для супруги - уходит из дома. Финальная сцена душераздирающая, в ней ребенок оказывается в опасности. Режиссер завершает фильм, оставляя персонажа перед выбором: продолжить жить семьей или дать возможность жене жить для себя.

Черный и серый мир ребенка не изменится

Фильм - о посмертном донорстве органов, которого так боятся в Казахстане.

Та самая фотография , которая вдохновила режиссера на фильм

Звучит неплохо, и в целом фильм справляется с темой, раскрывая ее через судьбу Самата. Режиссер Максим Кодаров рассказал, что идея пришла, когда в интернете ему случайно на глаза попала фотография: семейная пара слушает сердцебиение у мужчины, которому пересадили сердце их сына.

Сегодня тема о посмертном донорстве в Казахстане поднимается в кино не только игровом, но и в документальном,. В прошлом году режиссер Канат Бейсекеев провел показ своего фильма «Лист ожидания». Прослеживается если не тенденция, то, по крайней мере, небольшая приверженность и развитие темы, которую стоит обсуждать в обществ. И это, безусловно, радует.

Фото - кадры из фильма