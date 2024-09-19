Уже более 11 тысяч казахстанцев обратились за назначением специальной социальной выплаты, которая была внедрена 1 января. Кому положены начисления, выплачиваемые до выхода на пенсию, и как их получить, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Всего с начала года за назначением специальной соцвыплаты (ССВ) обратились 11 816 человек. Она предназначена для лиц, которые длительное время проработали во вредных условиях труда. Речь идет о более чем 2,3 тысячи рабочих профессий в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

В разрезе регионов больше всего за назначением ССВ обратились в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Всего с начала года за назначением специальной соцвыплаты (ССВ) обратились 11 816 человек. Она предназначена для лиц, которые длительное время проработали во вредных условиях труда. Речь идет о более чем 2,3 тысячи рабочих профессий в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

В разрезе регионов больше всего за назначением ССВ обратились в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.