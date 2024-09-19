Должность внештатного советника по вопросам гнедерного равенства при акимах областей Казахстана ввели в прошлом году. Он должен, как следует из названия, следить за обеспечением равных прав и возможностей для мужчин и женщин. В Костанайской области советником стала депутат областного маслихата Гульмира КАПЕНОВА. Должность настолько непонятная, что и сама Капенова не знает, что именно она должна делать.

- Нет общего понимания - зачем была создана эта общественная должность, какие полномочия, какие есть направления работы, - признала депутат на встрече вице-министра культуры и информации с жителями Костаная. - Хотелось бы, чтобы было общее понимание по стране: чем мы должны заниматься, какой должен быть результат.

Вице-министр культуры и информации РК Евгений КОЧЕТОВ сообщил, что ведомство подготовит семинар, на котором советникам обещают рассказать, для чего они вообще нужны.

Вторая часть вопроса Гульмиры Капеновой касалась работы центров поддержки семьи. Они должны помогать тем ячейкам общества, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Депутат настаивает на том, чтобы эти организации были не общественными, а государственными.

- Я согласен с вами, потому что есть базы данных государственных органов, - ответил Кочетов. - В частности, есть цифровая карта семьи. И если НПО получает деньги по государственному социальному заказу, мы не имеем права давать им доступ к государственной базе данных. Но когда мы начали отрабатывать с регионами, там судорожно начали перераспределять соцзаказ. Где-то его урезали, чтобы закрыть действующие НПО и создать государственные учреждения. Когда об этом узнали, нас остановили. Поэтому до конца года они будут работать как начали, а со следующего года мы будем работать как должны. Мы воспользовались паузой, чтобы начать пилотный проект на базе центра поддержки семьи "Жануя". Это образцово-показательный центр. Мы создали мобильные группы, которые выявляют и помогают семьям в трудной жизненной ситуации. Если нужно, они помогают родителям устроиться на работу. Если нужно, помогают с покупкой учебников. Первые результаты у пилотного проекта неплохие.

Фото Георгия ГОВОРОВА