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У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае

Ксения РЕБИК

18 сентября 2024, 16:17 |  ЖКХ

Отключение связано с работами  по переподключению новой теплосети к действующей тепломагистрали ТМ-2 на перекрестке пр. Тәуелсіздік-ул.Летунова, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами с 8:00. 19 сентября до 8:00 23 сентября года будет временно прекращена подача горячего водоснабжения к 50 многоквартирным жилым домам.

  • Ул. Тәуелсіздік 89, 105, 107, 111, 112, 113, 115,116.
  • Ул. Пушкина 100, 121, 131, 135, 140/1.
  • Ул.Аль-Фараби 72, 88, 92, 96, 98, 100.
  • Ул. Чехова 106/1, 106/2.
  • Ул. Козыбаева 96, 98, 107, 134, 153.
  • Ул. Баймагамбетова 164,168, 170, 193.
  • Ул. Байтурсынова 55, 57, 59, 108.
  • Ул. Алтынсарина 131, 214, 228А, 228Б.
  • Ул. Амангельды 72, 76, 85, 87, 95.
  • Ул. Дулатова 91.
  • Пр. Назарбаева 58.
  • Ул. Пролетарская 96.
  • Ул. Победы 60, 64.
  • Ул. Шевченко 41, 47.

И на следующие объекты:

  • ясли-сад №44;
  • здание городского акимата;
  • гостиница «Целиная»;
  • здание Департамента внутренних дел МВД РК;
  • здание педагогического института им У. Султангазина;
  • здание «Национального банка Республики Казахстан».