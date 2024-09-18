У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае
Ксения РЕБИК
18 сентября 2024, 16:17 | ЖКХ
Отключение связано с работами по переподключению новой теплосети к действующей тепломагистрали ТМ-2 на перекрестке пр. Тәуелсіздік-ул.Летунова, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами с 8:00. 19 сентября до 8:00 23 сентября года будет временно прекращена подача горячего водоснабжения к 50 многоквартирным жилым домам.
- Ул. Тәуелсіздік 89, 105, 107, 111, 112, 113, 115,116.
- Ул. Пушкина 100, 121, 131, 135, 140/1.
- Ул.Аль-Фараби 72, 88, 92, 96, 98, 100.
- Ул. Чехова 106/1, 106/2.
- Ул. Козыбаева 96, 98, 107, 134, 153.
- Ул. Баймагамбетова 164,168, 170, 193.
- Ул. Байтурсынова 55, 57, 59, 108.
- Ул. Алтынсарина 131, 214, 228А, 228Б.
- Ул. Амангельды 72, 76, 85, 87, 95.
- Ул. Дулатова 91.
- Пр. Назарбаева 58.
- Ул. Пролетарская 96.
- Ул. Победы 60, 64.
- Ул. Шевченко 41, 47.
И на следующие объекты:
- ясли-сад №44;
- здание городского акимата;
- гостиница «Целиная»;
- здание Департамента внутренних дел МВД РК;
- здание педагогического института им У. Султангазина;
- здание «Национального банка Республики Казахстан».
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