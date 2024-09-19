В 2025 году в Казахстане снова поднимут цены на автогаз. Об этом в кулуарах мажилиса сказал вице-министр энергетики Алибек Жамауов. Он признал, что на рынке страны имеется дефицит сжиженного нефтяного газа, так как автовладельцы активно переходят на более дешёвое топливо, передает Informburo.kz.

"Мы последние два года в ручном режиме пытаемся перекрывать эти недостатки. Мы просим наши национальные компании поддержать нас, выработать больше сжиженного нефтяного газа, нежели другого топлива. Также ввели запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа. Мы поэтапно планируем повышение цен. В этом году мы подняли на 5–8 тенге. На следующий год в этом же диапазоне будет удорожание газа", – сказал Жамауов.

На заседании мажилиса вице-министр заявил, что дефицит планируют закрыть к 2030 году.

"Мы планируем запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Там будут объёмы с Кашагана – 800 тысяч (тонн. – Авт.) в год, с Карачаганака – порядка 700–600 тысяч в год", – пояснил вице-министр.

Ранее сообщалось, что в течение трёх лет каждые полгода будут повышать цену сжиженного газа на 5 тенге. Первое повышение ожидалось в I квартале 2024 года.