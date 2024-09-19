С 1 января 2025 года все клубы казахстанской премьер-лиги будут обязаны создавать женские команды, сообщает Казахстанская федерация футбола. Это решение является частью нового регламента, принятого Исполкомом УЕФА., передает Informburo.kz.

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Это решение стало частью нового правила, принятого Исполкомом УЕФА на заседании в мае этого года в Дублине. Изменения в лицензировании клубов уже внесены в правила УЕФА.

Как следствие, Казахстанская федерация футбола обновила свои правила лицензирования, включив в них новый критерий – обязательное создание женских команд для участия в чемпионате РК по футболу среди женских команд "QFL Женская лига".

"Эта мера является частью долгосрочной стратегии развития казахстанского футбола до 2034 года, одной из ключевых целей которой является активное развитие женского футбола в стране. Введение новых правил направлено на улучшение состояния женского футбола в Казахстане, обеспечение равных возможностей для спортсменок и укрепление позиций страны на международной арене", – пояснили в федерации.



