Сейчас отопительный сезон в разных регионах страны начинают после установления определённой температуры воздуха, передает Informburo.kz.

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Почему отопительный сезон в регионах Казахстана не начинают раньше, несмотря на то, что сентябрь в этом году выдался холодным, объяснил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

На брифинге в СЦК журналисты обратили внимание на то, что в этом году холода в некоторые регионы пришли раньше, чем ожидалось, поэтому граждане просят заранее включить отопление. Однако акиматы ссылаются на установленные температурные пороги: обычно жителей обеспечивают теплоснабжением лишь в случае устойчивой температуры наружного воздуха на уровне +8°С и ниже в течение пяти суток.

"Здесь нужно сказать, у каждого человека восприятие "холодно – тепло" разное. Кому прохладно, они, наверное, обращаются. Но практика многих лет нашей работы показывает, что если мы включаем отопление тогда, когда ещё не слишком прохладно, мы получаем ещё больший шквал жалоб, что стало жарко, что это оплата, что монополисты хотят больше денег взять. Поэтому существуют правила. Это правила ещё коммунального сектора, это наши коллеги, комитет по делам строительства ЖКХ, утвердили", – сказал Сунгат Есимханов.

Местные исполнительные органы придерживаются этих правил, хотя они носят рекомендательный характер. У каждого акимата есть право начинать отопительный период раньше. Он привёл в пример Павлодар, где на прошлой неделе подключили к отоплению социальные объекты.

"И сейчас принимаются решения в некоторых других городах. Кто-то планирует в конце сентября, в третьей декаде сентября уже начинать. В один день весь город подключить технически невозможно, поэтому подключение начинается с социальных объектов. Это решение каждого исполнительного органа. Здесь, я думаю, из центра (указывать. – Авт.), в каком городе и когда включать, некорректно будет, потому что погодные условия в каждом регионе разные", – заключил вице-министр.